Mamma Bruschetta segue internada e equipe atualiza estado de saúde

Apresentadora está internada pela segunda vez em menos de um mês. Quadro de saúde de Mamma Bruschetta preocupa e inspira cuidados

Mamma Bruschetta (74) segue internada e sem previsão de alta no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. A apresentadora está há duas semanas na unidade de saúde após apresentar dificuldade para respirar. À CARAS Brasil, a equipe da comunicadora revela detalhes do quadro de saúde da comunicadora.

De acordo com Thiago Nielsen, o coração da artista tem tido dificuldade para bombear sangue para o corpo. Bruschetta está com retenção de líquido, o que inspira observação da equipe médica. "Ela segue internada, está no quarto e fazendo tratamento porque está retendo muito líquido. Ela precisa eliminar mais do que ingere. Ela está um pouco melhor", conta o assessor.

É a segunda vez em menos de um mês que Bruschetta é internada. A apresentadora teve a primeira indisposição em 12 de janeiro e ficou em observação por uma semana. No entanto, no último dia 29 foi levada às pressas por conta de dores e dificuldade para respirar.

Mamma passou por exames que constataram uma pneumonia. Desde então ela tem sido acompanhada e perto por médicos qualificados. No início desta semana, a artista já não apresentava mais a inflamação nos pulmões.

"O problema [agora] é que o coração está bombeando mais água do que sangue. Os médicos querem eliminar esse pouco de água do corpo dela", explica Nielsen em conversa com a reportagem. Apesar da preocupação, ele se mostra esperançoso com a recuperação da amiga.

Mamma Bruschetta tem recebido visitas de amigos e familiares. Assim que retornou das férias nos Estados Unidos, Cátia Fonseca e o marido, Rodrigo Riccó foram ao hospital visitar a amiga. A CARAS apurou que a comunicadora ficou feliz com a visita do casal. Eles passaram bons minutos conversando.

O que diz o hospital?

Em nota, o Hospital São Luiz reforça que Mamma segue sem previsão de alta. "Segue internada em apartamento para a continuidade do tratamento e reabilitação com quadro clínico estável", diz o documento.