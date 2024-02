Pai de Melody abre o jogo após filha ser levada para o hospital às pressas

Belinho, pai de Melody, relata momentos de pânico no carnaval de Belém em entrevista à CARAS Brasil. Empresário diz que filha vomitou durante confusão em bloco

Melody (17) passou por um grande susto na noite desta terça-feira, 13. Enquanto se apresentava para uma multidão no último dia do carnaval de Belém, uma confusão tomou conta do público embaixo do trio. Seguranças tentaram separar os envolvidos com o uso de spray de pimenta, o que acabou atingindo a adolescente.

A intérprete de Fake Amor foi socorrida por médicos do evento ainda no trio. Em seguida, ela foi levada de ambulância para um Pronto Socorro local, onde foi medicada e liberada em seguida. Em entrevista à CARAS Brasil, Belinho (38) conta que a filha e toda equipe foram surpreendidos com a confusão.

"Ela já recebeu alta. Foi medicada no local do evento, colocada na ambulância e levada para o Pronto Socorro. Desembarcamos em São Paulo agora. Fizemos quatro dias de festa, ontem seria o último e aconteceu isso. Foram 3 horas de show, no final do percurso os seguranças jogaram spray para afastar os envolvidos na confusão", conta.

+Tá namorando? Filho de Ivete faz revelação sobre sua vida amorosa

Belinho revela que Melody e toda equipe passaram mal e vomitaram no local. Apesar do susto, a cantora está mais calma. O show teve que ser interrompido depois da briga e a ação dos seguranças. Não há informações de feridos.

"Ela foi atingida [pelo spray de pimenta], a irmã dela, Bella Angel, também.Todo mundo passou muito mal. Eles [os seguranças] tacaram spray em todo mundo, inclusive em quem estava no trio. To mundo vomitou", descreve.