Com vídeo encantador, Thássia Naves se derrete ao celebrar aniversário do filho

Nas redes sociais, a influenciadora digital Thássia Naves se declarou para o filho, Joaquim, que completou seu primeiro ano de vida

Thássia Naves usou as redes sociais para se declarar para o filho, Joaquim, que completou seu primeiro ano de vida nesta quarta-feira, 8. O menino é fruto de seu relacionamento com Artur Attie.

No feed do Instagram, a influenciadora digital postou um vídeo recordando vários momentos marcantes, desde o anúncio da gestação, o parto, até as festas de mesversários e outros eventos que participou com o herdeiro.

Ao dividir o registro, a mamãe coruja se derreteu. "Joaquim, você mudou nossas vidas pra sempre! Feliz 1 aninho! Que o papai do céu te abençoe e te guarde! E eu estarei aqui por você, com todo amor que possa caber no meu coração! TE AMO!", declarou ela na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o pequeno nos comentários. "Parabéns, Joaquim. Muitas felicidades!!", desejou Carol Celico. "Viva o Joaquim! Que Deus sempre ilumine seus passos. Parabéns aos papais por este ano de muito amor", disse uma seguidora. "Viva o Joca! Que Deus te abençoe sempre, neném. Você é muito amado", falou um fã.

Sertanejo Edson celebra o aniversário da filha com festa luxuosa

O cantor sertanejo Edson celebrou o aniversário de 5 anos da filha Bella, fruto do casamento com Deia Cypri, em grande estilo. A mamãe coruja organizou uma comemoração com o tema de unicórnio e caprichou em todos os detalhes. A aniversariante chegou em sua festa em um cavalo branco fantasiado de unicórnio e com look colorido. A mesa do bolo de aniversário também chamou a atenção com a decoração em várias cores e com bexigas.

Edson ficou encantado ao ver todos os detalhes preparados pela esposa. "Estava tão linda. Fiquei muito feliz de ver a alegria dela e da Bellinha. Ela passou uns três dias doentinha, e a gente ficou preocupado com a saúde dela, especialmente com essas gripes fortes que estão acontecendo. Mas Deus foi maravilhoso mais uma vez e nos abençoou, conseguindo realizar uma festa linda, onde ela teve muita energia. Ela curtiu o tema da festa dela, foi lindo, e ela ficou muito feliz, o que para nós ver a felicidade nesses cinco anos da Bella foi a nossa maior alegria", disse ele. Confira as fotos da festa!