Artistas internacionais se unem na ajuda de vítimas do Rio Grande do Sul

Beyoncé, Katy Perry e outros artistas internacionais se juntaram na causa para prestar auxílio aos moradores do Rio Grande do Sul; saiba quais

Após as intensas chuvas devastarem o Rio Grande do Sul, artistas brasileiros têm se unido para prestar auxílio às vítimas do estado. E a situação ganhou repercussão internacional! Personalidades como Beyoncé, Louis Tomlinson, Katy Perry e o CEO da Apple, Tim Cook, demonstraram solidariedade enviando ajuda à região.

Em uma postagem no perfil do Instagram da instituição 'BeyGood', fundada pela cantora Beyoncé, foi afirmado que o parceiro de anos, CUFA, está presente no local oferecendo ajuda aos afetados.

“Nosso parceiro de longa data, CUFA, está no local ajudando as pessoas afetadas pela devastação das enchentes, e você pode se juntar ao BeyGOOD e ajudar a fortalecer essas ações tão necessárias e de mudança de vida com qualquer quantia que seu coração e a situação atual permitirem. As doações podem ser feitas através do PIX no Brasil e através do PayPal no mundo todo para a conta doacoespaypal@cufa.org.br”, disse o comunicado.

Outro cantor que tem feito sua parte pelo Rio Grande do Sul é Louis Tomlinson. Ele declarou no Instagram que está enviando dinheiro à região, que serão direcionados para a compra de suprimentos, e fará dos seus shows aqui no Brasil, entre 8 e 11 de maio, locais de coleta para doações.

Além disso, a equipe do ex-integrante do grupo One Direction publicou: “Para ajudar na campanha humanitária, estou fazendo uma doação para comprar suprimentos de urgência que serão entregues às regiões afetadas. Além disso, trabalhando junto com a MOVE Concerts, criamos áreas de coleta que serão montadas nas entradas de todos os meus 3 shows no Brasil, e gostaria de convidar qualquer pessoa que comparecer ao longo da próxima semana que se junte a nós nesta causa com qualquer coisa que possom doar. Por favor, veja os locais abaixo: 8 de maio Farmasi Arena, Rio de Janeiro 11 de maio – Allianz Parque, São Paulo 12 de maio LIGGA Arena (CAP), Curitiba.”, disseram.

O CEO da Apple, Tim Cook também integra o time de famosos internacionais que está direcionando doações aos gaúchos. “Nossos corações estão com todos aqueles afetados pelas devastadoras enchentes no Brasil. A Apple estará fazendo uma doação para ajudar nos reforços locais”, disse ele.

Our hearts go out to those affected by the devastating and tragic floods in Brazil. Apple will be donating to relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

Celebridades como Katy Perry, Vincent Martella e a banda de rock Guns N’ Roses usaram suas redes sociais para compartilhar informações sobre como as pessoas podem ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul por meio das doações.

Madonna faz doação milionária para ajudar vítimas do Rio Grande do Sul

Após uma passagem histórica pelo Brasil, Madonna não apenas deixou sua marca nos palcos, mas decidiu auxiliar as vítimas das enchentes e desabamentos no Rio Grande do Sul. Segundo a coluna de Erlan Bastos, do portal Em Off, a Rainha do Pop teria feito uma doação milionária ao estado, afetado por fortes temporais e alagamentos. Confira os detalhes!