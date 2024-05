Caio Castro é flagrado com morena misteriosa no Rio de Janeiro, diz colunista

Colunista Leo Dias exibe flagra de Caio Castro junto com uma morena misteriosa em um restaurante do Rio de Janeiro

O ator Caio Castro pode ter encontrado uma nova affair. De acordo com o colunista Leo Dias, ele foi flagrado aos beijos com uma morena misteriosa em um restaurante no Rio de Janeiro.

O colunista informou que o clima entre Caio e a morena era de que eles estavam se conhecendo melhor e também falaram sobre trabalho durante a conversa.

Vale lembrar que Caio Castro está solteiro há alguns meses, desde que terminou o namoro com a dançarina Daiane de Paula. No Carnaval, ele foi visto trocando carinhos com a cantora Alinne Rosa.

Caio Castro está solteiro

Em janeiro de 2024, a repórter Daia de Paula confirmou o término do namoro de quase dois anos com o ator Caio Castro. Em suas redes sociais, a loira esclareceu detalhes sobre o fim do relacionamento, após circularem rumores de uma suposta traição envolvendo uma participante do Puxadinho do Big Brother Brasil 24.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Daia contou que seu relacionamento com o ator chegou ao fim há cerca de um mês: "Irmãs, meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já! Não houve desrespeito nem nada”, a comunicadora negou as especulações sobre uma suposta traição do galã.

“Começou leve, terminou leve”, Daia concluiu seu pronunciamento de forma discreta. Além de revelar o fim do relacionamento de quase dois anos, a repórter também deixou de seguir o ex-namorado, que retribuiu o unfollow em sua conta oficial no Instagram. Mesmo com o distanciamento, o ex-casal ainda mantém algumas das fotos juntos na rede social.