Luana Piovani não é a única: veja famosos que são contra o ensino em casa

Luana Piovani choca a web ao revelar que Pedro Scooby não leva o filho para a escola há 20 dias; surfista já se declarou a favor do homeschooling

Luana Piovani (47) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para revelar que seu ex-marido, Pedro Scooby (35), não manda o primogênito, Dom (12), para a escola há 20 dias. Assim como a atriz, outros artistas brasileiros já demonstraram opiniões contrárias ao ensino em casa.

Drica Moraes (54) foi uma das celebridades que se demonstrou contra a adesão do homeschooling. Em abril de 2020, no início da pandemia de Covid-19, a atriz usou seu perfil do Instagram para falar sobre a dificuldade de ensinar o filho, Mateus, de 12 anos na época, em casa.

"Fazendo dever com o filho. Passa logo peste dos inferno. Fiquem bem, não se exijam e não exijam dos filhos por demais. Não somos professores, educadores, psicólogos. Estamos dando nosso melhor com carinho e cuidado. Se cuidem e cuidem dos outros. Vai passar!", escreveu.

Leia também: Especialista alerta após Luana Piovani fazer revelação sobre filho mais velho

Também em 2020, a apresentadora Giovanna Ewbank (37) também concordou que seria inviável ensinar os filhos em casa. Mãe de Titi (10), Bless (9) e Zyan (3), ela comentou nas redes sociais: "Eu nem sei mais nada para explicar".

Por outro lado, ainda na época da pandemia, a atriz Juliana Paes (45) comentou os benefícios que encontrou ao ensinar os filhos, Pedro (11) e Antonio (9), de casa. "Tem um lado extenuante, claro, que é muito cansativo. Mas, tem um lado muito bonito, muito lúdico e muito benéfico para essa relação de filhos e pais", comentou em entrevista à revista Crescer.

Durante sua participação no BBB 22, Scooby afirmou que era a favor do homeschooling, ou seja, que a educação dos filhos acontecesse em casa. Porém, ele explicou que Piovani não permitia a decisão, e preferia mandá-los para a escola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Drica Moraes (@oficialdricamoraes)

ENTENDA POLÊMICA ENTRE LUANA PIOVANI E PEDRO SCOOBY:

Luana Piovani usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para revelar que o ex-marido, Pedro Scooby, não leva seu filho mais velho para a escola há 20 dias. Tudo começou após o surfista anunciar que viajaria ao Rio Grande do Sul para ajudar a população vítima das enchentes em diversas cidades.

O atleta recebeu muitos elogios de internautas, inclusive nas redes sociais de Piovani. A atriz rebateu os comentários direcionados à ela e revelou: "Meu filho está há 20 dias no Rio e ainda não foi para a escola. Para as ‘velhas’ que acham ele [Scooby] o máximo, peguem a senha".

Dom, filho mais velho do ex-casal, saiu da casa da mãe em Portugal e veio morar com o ex-BBB no Rio de Janeiro. Ainda nos Stories do Instagram, a artista desabafou sobre estar lidando com a frustração na maternidade.

"Não adianta, a gente não deseja pelo outro e a gente não faz a parte do outro. A parte do outro, quem faz é ele. Então eu vou respeitar as escolhas, estou trabalhando a minha frustração. As escolhas foram feitas, e que eles vivam com suas escolhas. A minha escolha foi feita, que é cuidar bem de tudo o que eu me proponho a cuidar bem."