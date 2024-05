Saiba quais personagens ainda não apareceram no remake de 'Renascer'

Chegando ao capítulo 100 do remake, quatro personagens da primeira versão de 'Renascer' ainda não apareceram na novela; confira

Com adaptação do autor Bruno Luperi, o remake da novela 'Renascer', da TV Globo, está chegando a marca de 100 capítulos exibidos. Apesar de se tratar de uma releitura, o folhetim, escrito originalmente por Benedito Ruy Barbosa, sofreu alterações em seu roteiro atual, gerando a ausência de alguns personagens da história.

Uma das poucas mudanças se refere a pelo menos a quatro figuras da trama, que diferente da primeira versão da novela, transmitida ao público em 1993, ainda não apareceram na ficção. Saiba quais personagens não deram as caras no remake:

Lurdinha

Interpretada na década de 1990 pela atriz Íris Nascimento, a personagem Lurdinha chegava à cidade para trabalhar na venda de Norberto, vivido atualmente por Matheus Nachtergaele. Na história original, ela se envolve amorosamente com Zinho, que virou Zinha (Samantha Jones) no remake exibido em 2024.

No final da trama de 1993, Lurdinha também substituía a professora Lu na escola, uma vez que a educadora vai embora do local após seu casamento.

Rafael

O personagem Rafael, interpretado por Kadu Moliterno, era um antigo amor da professora Lu, vivida por Leila Lopes na primeira versão. Ele chega na história quando decide ir atrás da moça na cidade para reatar o namoro. Inclusive, é com ele que a educadora se casa no final da novela.

Delegado Olavo

Interpretado por Cecil Thiré, o delegado Olavo surgia na cidade para investigar um crime contra José Inocêncio (Antônio Fagundes), que leva um tiro. O personagem permaneceu na trama após outros casos acontecerem na redondeza.

Aurora

A atriz Mara Carvalho deu vida à fazendeira Aurora. No folhetim original, a mulher vive um breve romance com José Inocêncio, logo após ele se separar de Mariana. Os dois se conhecem durante uma viagem e a moça chega a convidá-lo para morar com ela.

