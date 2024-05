Mãe de Isabella desabafa após Nardoni deixar a prisão: 'Crime compensa'

‘Eu fico presa no sentimento de saudade’: Mãe de Isabella Nardoni faz desabafo pesado após Anna Jatobá e Alexandre Nardoni serem soltos

Na segunda-feira, 8, Alexandre Nardoni deixou a prisão e deve retornar para casa ao lado de sua esposa, Anna Jatobá. Após a notícia da liberdade, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, fez um desabafo sobre a saudade da filha e a sensação de impunidade dos responsáveis, que foram condenados em 2008 e agora respondem em regime semiaberto.

Em entrevista ao jornalista Ulisses Campbell ao blog ‘True Crime’, Ana Carolina desabafou sobre a decisão da Justiça de São Paulo: "Fico com a impressão de que o crime compensa em nosso país, pois as leis são muito brandas, há muitas brechas para redução de pena e liberdade antecipada”, ela reprovou a liberdade dos assassinos da filha.

Na sequência, Ana relembrou a crueldade do caso e lamentou a saudade eterna da herdeira: “Não entra na minha cabeça um criminoso que matou a própria filha, foi condenado a 30 anos e saiu da cadeia tendo cumprido pouco mais da metade. Enquanto isso, eu fico presa num sentimento de saudade da minha filha”, disse a bancária.

Mesmo devastada com a decisão, Ana informou que não deixará em pune: “Vou continuar lutando para acabar com as ditas, com essas progressões de pena que só trazem dor aos familiares das vítimas, como acontece comigo (...) Na verdade, queria saber por que ele saiu da cadeia sem fazer o Teste de Rorschach”, ela questionou.

Para quem não está por dentro dos últimos desdobramentos do caso, Alexandre Nardoni, que foi condenado a 30 anos e dois meses de prisão, recebeu o direito de cumprir sua pena em regime semiaberto após 16 anos de reclusão sem passar por uma das avaliações psicológicas tradicionais, conhecida como teste de Rorschach.

Apesar de não ter passado pela análise do teste, que avalia a reação dos participantes diante de manchas de tintas simétricas, Nardoni foi submetido a outros exames, como psicológico, psiquiátrico, assistente social e de comportamento durante o cumprimento de sua pena. Após avaliação, a justiça concluiu que ele poderia responder em liberdade.

Agora, a mãe de Isabella busca reaver a decisão junto ao promotor do caso e segue lamentando a saudade da herdeira, que morreu quando tinha apenas cinco anos: “Outros infratores fizeram e até perderam a liberdade porque foram reprovados. De onde vem todo esse privilégio?”, disse Ana Carolina, que participou de um documentário para relatar o caso.

Mãe de Isabella Nardoni critica vida de Jatobá fora da cadeia:

Recentemente, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, criticou as condições de liberdade de Anna Jatobá. Em um desabafo, a bancária lembrou que não teve a oportunidade de acompanhar a vida da filha, enquanto a mulher condenada pela morte da menina em 2008 participa de festas de casamento, da formatura do filho e até visita o túmulo da pequena.