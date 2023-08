Ary Mirelle presenteia João Gomes com carro e rebate ataques: ''Juntei pra comprar''

Cantor João Gomes completa 21 anos e ganha carro de presente da namorada, Ary Mirelle, que usa a internet para rebater comentários maldosos

O cantor João Gomes completou mais um ano de vida na última segunda-feira, 31, e ganhou uma surpresa mais que especial da namorada, Ary Mirelle, que está esperando o primeiro filho do casal.

Em seu aniversário de 21 anos, o artista compartilhou que ganhou um carro de presente da amada. "Ele dizia que eu era bonita igual uma D20, dei uma a ele de presente. Te amoooo, amo sua felicidade", disse ela. "O carro de meus sonhos", comemorou Gomes nos stories.

Em seu feed no Instagram, João fez um post de agradecimento. "Feliz aniversário pra mim. Acho que só tive uma festinha de aniversário com 1 ano de idade. Agora são 21. Obrigado, Deus… Obrigado a toda turma pelo carinho, eu agradeço a Deus o carinho que vocês têm comigo. Tô tentando responder todo mundo devagarzinho. GANHEI UMA D20zona. Tô muito feliz, turma, muita felicidade na vida de vocês também", disse.

Na madrugada desta terça-feira, 01, Ary fez um desabafo sobre os ataques que sofreu após o carro que deu a João. "Às vezes queria ser mais segura de chegar aqui e mostrar alguma conquista. Mas o tanto de gente maldosa, desmotiva. Entrei nesse meio da internet através do João, mas faço meus trabalhos aqui e juntei pra comprar meu carro e dar o que o João sonhava ter, e graças a Deus que deu certo, tô feliz", escreveu a influencer. "Desmerecer o sonho de alguém não vai te fazer um ser humano melhor", disparou ainda.

À espera do primeiro bebê, Ary e João fizeram um chá revelação e descobriram que serão pais de um menino, que se chamará Jorge. Recentemente, ela mostrou as fotos oficiais da comemoração.

Confira:

João Gomes toma decisão após conselho de Ivete Sangalo

O cantor João Gomes decidiu ouvir um conselho que recebeu de ninguém menos que Ivete Sangalo. Durante show em festival de música que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, o artista revelou que escutou a amiga.

"Deixa eu dizer um negócio a tu: eu tô há um mês sem beber já, tá bom? Ela brigou com eu, que era pra não beber... Mas você está certa. Eu te amo", declarou João.

A cantora, então, explicou o motivo de sua "bronca". "Oh, meu amor, eu lhe agradeço demais, porque um talento como esse não pode deixar de lado... Não, eu não briguei com você. Você está com 21 anos, uma carreira tão promissora... E comendo água toda hora? Não! Aí o corpo não aguenta. Um talento como você, a gente quer para a vida toda, fazendo sucesso o tempo todo", disse ela.