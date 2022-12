Quem é Ary Mirelle? Conheça a influenciadora que roubou o coração de João Gomes

Cantor de piseiro, João Gomes surgiu beijando a amada em vídeo no Instagram

João Gomes (20) deixou os fãs e internautas em polvorosa na noite desta segunda-feira, 26, ao aparecer dando um beijo em uma influenciadora. No vídeo, o cantor de piseiro e Ary Mirelle estão tomando um "banho de bica" e então dão um selinho, pouco tempo antes do artista sujar o cabelo da amada com terra. Mas quem é a nova dona do coração do pernambucano?

A influenciadora tem pouco mais de 140 mil seguidores no Instagram, e vive também em Pernambuco. Recentemente, ela compartilhou fotos comemorando o Natal em Petrolina, município do estado, e Sobradinho, na Bahia.

Já no TikTok, ela possui pouco mais de 20 mil seguidores e costuma mostrar sua rotina e fazer vídeos com a família. Em seu último registro, que já tem mais de 1 milhão de visualizações, ela aparece ao lado do cantor com a legenda: "Único lugar onde os problemas não existem".

Nos comentários da publicação, fãs e internautas celebraram a união, que ainda não foi confirmada pelos dois. "Achei o TikTok da morena do João [Gomes]", escreveu uma. "Preparem os corações para as próximas músicas", disse outra. "Muita felicidade para você dois, desejo tudo de bom", declarou uma terceira.

O CASAL JÁ EXISTIA?

Em uma entrevista ao colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, o cantor afirmou que já estava envolvido com alguém. "Na Copa, não tem coisa melhor do que assistir jogo junto. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Tem um tempinho já que tem, mas não sou de ficar postando. Tem que se conhecer melhor, ver se ela aguenta minha vó, minha galera, mas vovó conhece ela."

Além disso, o artista celebra agora uma de suas melhores fases na carreira. Ele venceu o prêmio Melhores do Ano, neste domingo, 25, na categoria de Música do Ano, com Dengo, e ainda fechou seu primeiro contrato internacional, na França.

"Minha história resumo: eu quis muito presentear meu amigo com uma sanfona. Foi meu grande sonho e hoje estamos aqui na França e assinei um contrato internacional. A todos meus amigos que acreditaram em mim e me incentivaram a fazer vídeos. A toda minha família a toda essa turma que me acompanha nos shows e acredita nos sonhos que Deus tem... Eu agradeço!".