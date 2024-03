Campeão revelado: Saiba quem será o ganhador do The Masked Singer Brasil 2024

A grande final do The Masked Singer Brasil 2024 acontecerá no próximo domingo. A CARAS Brasil revela qual mascarado levará o prêmio; confira

O The Masked Singer Brasil 2024 está caminhando para sua reta final. Neste domingo de páscoa, 31, vai ao ar a semifinal do programa. Os mascarados são: Bode, MC Porquinha, Preguiça e Sereia Iara que disputam uma vaga na final, mas quem vai se classificar não é nenhuma novidade por aqui, muito menos quem vai levar o grande prêmio da edição.

O jornalista Arthur Pazin, da CARAS Brasil, descobriu com exclusividade que o campeão do The Masked Singer Brasil 2024 será Silvero Pereira, o ator, que recentemente deu vida a Zaquieu na novela Pantanal, levará a melhor entre os concorrentes.

Silvero está fantasiado de bode. A participação do ator na temporada já foi, inclusive, revelada por outros portais, bem como os outros dois finalistas que dividirão o palco com ele: Ludmilla Anjos, que está por baixo da fantasia de preguiça e Evelyn Castro, a dona do traje de sereia.

A quarta temporada do The Masked Singer Brasil já foi toda gravada. A grande final acontecerá no próximo domingo, 7. A atração conta ainda com a apresentação de Ivete Sangalo ao lado de Kenya Sade e entre os jurados estão Taís Araujo, Sabrina Sato, José Loreto e o comediante Paulo Vieira.

O The Masked Singer é exibido semanalmente aos domingos e já revelou, nesta edição, famosos como Louro Mané, Popó, Supla, Karol Conká e Diogo Almeida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Masked Singer Brasil (@maskedsingerbr)

Brilho, dança e música

Na edição deste domingo, 31, o programa recebe a atriz Claudia Raia como uma das juradas. Os mascarados já presentes na disputa competem por meio de espetáculos individuais, e os menos votados pela plateia vão para deliberação do júri, que escolhem quem será o eliminado do episódio.

Contudo, caso o escolhido acerte a personalidade por trás de alguma das fantasias virtuais, se salva da eliminação, e se junta aos demais mascarados na final.