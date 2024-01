The Masked Singer: Quem é você? ETzinho é desmascarado no palco

Saiba quem é o artista por trás da fantasia do ETzinho, que foi desmascarado na estreia da nova temporada do The Masked Singer

Neste domingo, 21, a estreia da nova temporada do The Masked Singer Brasil, na Globo, desmascarou o primeiro personagem: o ETzinho! No final da atração, o público descobriu que o personagem por trás do ET é o Louro Mané, que trabalha com Ana Maria Braga no Mais Você.

Ele estava por trás da fantasia de ET que rodava pelo palco, mas foi o menos votado para seguir no jogo e foi eliminado. "Primeiro eu queria agradecer você, Veveta, a produção, foi uma experiência inigualável!”, disse ele. Ao ser questionado se a patroa sabia da ida ao programa, ele confirmou: "Entre eu e a Ana Maria não tem segredos!”.

Vale lembrar que Louro Mané é interpretado pelo ator Fábio Caniatto.

Louro Mané é o ETzinho no The Masked Singer Brasil

Taís Araujo ficou doente no início das gravações do The Masked Singer Brasil

A atriz Taís Araújo reapareceu nas redes sociais após ter sido internada em um hospital de São Paulo no início da semana. Ela foi hospitalizada ao sentir fortes dores nas costas e foi diagnosticada com hérnia de disco lombar.

Agora, a artista já teve alta hospitalar e viajou para a Bahia. Nos stories do Instagram, ela contou sobre o diagnóstico e os sintomas que teve, além de agradecer pelo carinho que recebeu quando o seu quadro de saúde se tornou público.

"Oi amores, essa mensagem é para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi durante esses dias. Eu tive uma crise, uma hérnia lombar muito forte, que eu não conseguia me mexer, dores muito fortes. Mas eu fui muito bem atendida pela equipe do Sírio Libanês, muito obrigada”, disse ela.

Logo depois, Araújo comentou sobre ter se afastado das gravações do The Masked Singer Brasil, da Globo. "Infelizmente eu não pude participar dos três primeiros episódios do The Masked Singer Brasil, mas tenho certeza que foram maravilhosos, divertidos, porque essa é a natureza do programa. Eu estou bem, já estou até na Bahia. Agora são meses de fisioterapia, cuidados intensos e é isso. Obrigada pelo carinho de vocês”, afirmou.