Taís Araújo abre o jogo sobre ida ao hospital: 'Dores muito fortes'

Após ter sido internada em um hospital e se afastar das gravações de programa, a atriz Taís Araújo reaparece na internet e revela o que aconteceu

A atriz Taís Araújo reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 11, após ter sido internada em um hospital de São Paulo no início da semana. Ela foi hospitalizada ao sentir fortes dores nas costas e foi diagnosticada com hérnia de disco lombar.

Agora, a artista já teve alta hospitalar e viajou para a Bahia. Nos stories do Instagram, ela contou sobre o diagnóstico e os sintomas que teve, além de agradecer pelo carinho que recebeu quando o seu quadro de saúde se tornou público.

"Oi amores, essa mensagem é para agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi durante esses dias. Eu tive uma crise, uma hérnia lombar muito forte, que eu não conseguia me mexer, dores muito fortes. Mas eu fui muito bem atendida pela equipe do Sírio Libanês, muito obrigada”, disse ela.

Logo depois, Araújo comentou sobre ter se afastado das gravações do The Masked Singer Brasil, da Globo. "Infelizmente eu não pude participar dos três primeiros episódios do The Masked Singer Brasil, mas tenho certeza que foram maravilhosos, divertidos, porque essa é a natureza do programa. Eu estou bem, já estou até na Bahia. Agora são meses de fisioterapia, cuidados intensos e é isso. Obrigada pelo carinho de vocês”, afirmou.

O que é a hérnia de disco lombar?

A hérnia de disco aparece na coluna vertebral quando uma parte da estrutura que fica entre as vértebras sai do lugar por causa de uma ruptura e começa a comprimir a área do sistema nervoso. Isso pode causar muita dor ou até ser assintomática. A hérnia de disco pode aparecer nas vértebras lombares, cervicais e torácicas.

Taís Araújo e Lázaro Ramos são flagrados com os filhos

Há pouco tempo, a atriz Taís Araújo e o ator Lázaro Ramos foram flagrados em uma rara aparição público na companhia dos filhos, João Vicente e Maria Antônia. Os quatro foram fotografados pelos paparazzi enquanto desembarcavam em um aeroporto no Rio de Janeiro após uma viagem em família.

Lázaro apareceu levando a filha caçula sentada em uma mala de viagem. Enquanto isso, Taís caminhou lado a lado com o filho mais velho. Discretos com a vida pessoal, os dois artistas evitam aparecer publicamente com os herdeiros para que eles tenham uma infância normal.

Foto: Adão / AgNews