Taís Araújo e Lázaro Ramos fazem rara aparição com os dois filhos no aeroporto

Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Taís Araújo e Lázaro Ramos são fotografados com os dois filhos

A atriz Taís Araújo e o ator Lázaro Ramos foram flagrados em uma rara aparição público na companhia dos filhos, João Vicente e Maria Antônia. Os quatro foram fotografados pelos paparazzi enquanto desembarcavam em um aeroporto no Rio de Janeiro após uma viagem em família.

Lázaro apareceu levando a filha caçula sentada em uma mala de viagem. Enquanto isso, Taís caminhou lado a lado com o filho mais velho. Discretos com a vida pessoal, os dois artistas evitam aparecer publicamente com os herdeiros para que eles tenham uma infância normal.

Recentemente, a atriz Taís Araújo (44) participou do podcast Vênus, e decidiu relembrar um pouco do começo da carreira, principalmente de quando sentiu pressão pelas cenas ousadas enquanto vivia Xica da Silva na novela homônima, em 1996, na extinta Manchete.

A atriz detalhou que alguns programas de televisão faziam até contagem regressiva para que as cenas dela sem roupa fossem ao ar. “Xica da Silva foi muito transformador, só que eu não sabia. Eu vejo hoje o quanto foi, porque eu era uma adolescente de 17 anos”, começou a atriz.

Fotos: Adão / AgNews

Lázaro Ramos voltará à Globo

O ator Lázaro Ramos está de volta às novelas da Globo! Ele encerrou o contrato fixo com a emissora em 2021, mas manteve as portas abertas e acaba de ser escalado para uma novela novela. Nesta quinta-feira, 22, o canal confirmou que o artista está no elenco da releitura da novelaElas Por Elas, que será a próxima trama das 6.

O marido de Taís Araujo vai interpretar o personagem Mário Fofoca , que ficou imortalizado na memória popular ao ser interpretado no passado por Luis Gustavo. Lázaro Ramos está longe das novelas desde que atuou em Geração Brasil, de 2014, e rompeu seu contrato fixo com a Globo em 2021.

Atualmente, ele está no elenco da Amazon, na qual está desenvolvendo projetos para o streaming.

O remake de Elas Por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson, sendo que a versão original foi feita por Cassiano Gabus Mendes na década de 1980. "A grande mudança da nova leitura está nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas, exercem uma atividade profissional", disse a autora Thereza Falcão ao Gshow.