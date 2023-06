Lázaro Ramos volta à Globo cerca de dois anos após encerrar o contrato

Depois de encerrar o contrato com a Globo em 2021, Lázaro Ramos vai atuar em releitura de novela da emissora

O ator Lázaro Ramos está de volta às novelas da Globo! Ele encerrou o contrato fixo com a emissora em 2021, mas manteve as portas abertas e acaba de ser escalado para uma novela novela. Nesta quinta-feira, 22, o canal confirmou que o artista está no elenco da releitura da novela Elas Por Elas, que será a próxima trama das 6.

O marido de Taís Araujo vai interpretar o personagem Mário Fofoca , que ficou imortalizado na memória popular ao ser interpretado no passado por Luis Gustavo. Lázaro Ramos está longe das novelas desde que atuou em Geração Brasil, de 2014, e rompeu seu contrato fixo com a Globo em 2021.

Atualmente, ele está no elenco da Amazon, na qual está desenvolvendo projetos para o streaming.

O remake de Elas Por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson, sendo que a versão original foi feita por Cassiano Gabus Mendes na década de 1980. "A grande mudança da nova leitura está nos perfis das protagonistas. Agora são todas mulheres entre 40 e 50 anos, diferentes entre si, mas mulheres atuais, mais independentes, proativas, exercem uma atividade profissional", disse a autora Thereza Falcão ao Gshow.

A diretor Amora Mautner completou: "A vida dessas sete personagens será transformada a partir do momento em que elas se reencontram, e aí a história se desenvolve. É uma novela que traz a força das mulheres, mostrando a amizade e a conexão entre elas. Uma história leve, para levar entretenimento e alegria ao público".

Morte do ator Luis Gustavo

O ator Luis Gustavofaleceu no dia 19 de setembro de 2021. Aos 87 anos, o intérprete dos eternos Mario Fofoca e tio Vavá faleceu em decorrência a complicações de um câncer do intestino, que estava tratando desde 2018.

Durante a vida, o humorista se dedicou à comédia e dizia que as crianças eram seus professores: se não riam, o personagem não estava pronto.

Luis Gustavo era casado com Cris Botelho, pai de Luis Gustavo Vidal Blanco, fruto de seu relacionamento com Heloísa Vidal, e de Jéssica Vignolli Blanco, fruto de seu casamento com a falecida atriz Desireé Vignolli, avô de Marina Hoagland Blanco Buzzone, e tio de Tato Gabus Mendes e Cássio Gabus Mendes, também atores.