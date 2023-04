Taís Araújo revela desespero por pressão para aparecer nua na televisão

Atriz Taís Araújo expõe desespero que sentia no começo de sua carreira ao ver pressão da TV para ver ela nua

Na última quarta-feira, 5, a atriz Taís Araújo (44) participou do podcast Vênus, e decidiu relembrar um pouco do começo da carreira, principalmente de quando sentiu pressão pelas cenas de nudez enquanto vivia Xica da Silva na novela homônima, em 1996, na extinta manchete.

Taís detalhou que alguns programas de televisão faziam até contagem regressiva para que as cenas dela sem roupa fossem ao ar. “Xica da Silva foi muito transformador, só que eu não sabia. Eu vejo hoje o quanto foi, porque eu era uma adolescente de 17 anos”, começou a atriz.

“Então eu estava preocupada era se o menino que gostava de mim, que era evangélico, se ia continuar me querendo depois que eu aparecesse com os peitos de fora com 18 anos, entendeu? Minha grande preocupação era bem na superfície”, revelou Taís.

A atriz ainda aproveitou para destacar que não fazia ideia de como estava sendo exposta em rede nacional. “Hoje em dia, vejo grandes reflexos, mesmo assim na época eu tentava me defender... muita nudez, tentava não fazer... Hoje em dia, quando vejo o que vivi lá, falo 'meu Deus do céu, cada situação tão difícil que eu tive que enfrentar ali, muita exposição’”, revelou.

“A questão da nudez, então, tinha contagem regressiva no jornal e na televisão era assim: 'faltam cinco dias pra ela fazer 18 anos, pra você ver tudo'. Eram umas coisas medonhas e que eu via... mas olhando hoje em dia são coisas bastantes sérias e graves”, finalizou Taís.



