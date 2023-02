Taís Araújo deixa passar identidade de colega no 'The Masked Singer'

Taís Araújo não percebeu que ator por trás do Milho de Milhões trabalhou com ela em 'Cara e Coragem'

Jurada no The Masked Singer Brasil, a atriz Taís Araújo deixou passar a identidade de um colega bem próximo no programa. Neste domingo, 05, foi ao ar o momento em que o Milho de Milhões foi desmascarado e a artista ficou desacreditada ao ver quem estava por trás da fantasia.

Ao tirarem a cabeça da roupa, o ator Marcelo Serrado foi descoberto e foi o terceiro artista a deixar o reality comandado por Ivete Sangalo.

Ele e Taís Araújo atuaram na última novela das sete, Cara e Coragem, o que deixou o ator bem aflito de ser descoberto logo pela colega de trabalho, mas isso não acabou acontecendo, porque ela não chegou nem perto de chutar seu nome.

Na rodada final, o Milho de Milhões foi o escolhido após os jurados salvarem Os Suculentos e o Dinossauro, que também perderam suas batalhas.

Identidade da celebridade por baixo da fantasia “Broco-Lee” é revelada

No último domingo, 29, o segundo episódio de The Masked Singer Brasil revelou quem era a celebridade por trás da fantasia de “Broco-Lee”.

A atriz Erika Januza era a voz por trás da fantasia de brócolis e foi a eliminada da segunda semana de programa. “Eu nunca havia cantado em público, mas logo aceitei o desafio”, comentou a artista em entrevista com o site Gshow.

Vale lembrar que na estreia do programa foi revelado que quem estava por trás da fantasia do Coelho era o ator Paulo Betti.