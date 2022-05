Cara e Coragem: Marcelo Serrado diz que terá 'grandes embates' com Mariana Santos em cena

Após fazer par romântico com atriz em 'Pega Pega', Marcelo Serrado contou em coletiva como foi ser agora ex-marido da colega em cena

30/05/2022

Após viverem par romântico em Pega Pega, Marcelo Serrado e Mariana Santos agora terão uma relação um pouco diferente na nova novela das sete, Cara e Coragem, que estreia nesta segunda-feira, 30.

Em coletiva da trama, o ator respondeu para a CARAS Digital como foi trabalhar novamente com a colega de profissão, mas dessa vez interpretando um ex-casal que, diferente de Malagueta e Maria Pia, vivem um relacionamento conturbado. Afinal, Rebeca trocou Moa para se casar com o melhor amigo dele.

"Nessa novela, ela é minha ex-mulher, ela é mãe do meu filho que casou com meu melhor amigo e nossas cenas são cenas dolorosas, cenas de embates, acho que o público pode esperar grandes embates, grande brigas, grandes discussões e eu acho que é esse caminho", adiantou Serrado.

O ator falou um pouco mais de seu personagem que é um dublê que contracena com Paolla Oliveira (Pat) e com quem também terá um romance. "Na verdade o Moa tem esse trio, Pat/ Moa, tem a ex-mulher, tem a Andrea Patrini, né, ele percorre por esses três caminhos, o público vai poder ver agindo por essas três relações", falou.

Por fim, Marcelo Serrado teceu elogios à Mariana Santos. "E a Mariana é um encanto, estou muito feliz em estar junto de novo", declarou.

Autora de Pega e Pega e agora de Cara e Coragem, Claudia Souto falou sobre Marcelo Serrado e Mariana Santos atuarem novamente, porém com uma relação diferente.

"Essa relação Moa e Rebeca vinda de Malgueta e Maria Pia pra mim é muito incrível assim, ter a oportunidade de ter um ex-casal que se amou tanto na outra novela, porque o Marcelo e Mariana trazem pra cena esse passado, essa bagagem", comentou ela.

Claudia Souto contou o que pensou enquanto escrevia as cenas. "Eu me lembro quando tava escrevendo uma das primeiras brigas de Rebeca e Moa e o Moa fala pra ela 'eu te amei tanto, tanto' e quando eu botei isso no papel, cara, isso vai vir com uma verdade, porque eles têm isso como experiência né e é único", falou sobre os atores darem uma continuidade ao que já foi vivido em uma outra trama.

"Agradeço os dois terem aceito viver uma relação agora com personagens tão diferentes, o Moa é completamente diferente que Malagueta, mas que tem um sentimento que é como se fosse uma continuação em certo sentido, como se as coisas não se apagam, nem pra eles nem pra memória do público...", disse a autora.