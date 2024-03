Thais Piza fala sobre comédia em Beetlejuice e avalia musicais no Brasil: 'Grandioso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thais Piza entrega pedido para participar do musical Beetlejuice e fala sobre estrelar espetáculo

Thais Piza realiza sonho como estrela do musicalBeetlejuice, em cartaz no Teatro Liberdade, em São Paulo, até 28 de abril. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre encarar comédia na peça, entrega pedido para participar do espetáculo e avalia musicais no Brasil: "Grandioso".

"Já era um sonho participar de Beetlejuice, porque eu assisti o espetáculo lá fora. Antes de saber que ia fazer a Vivian na peça Uma Linda Mulher, falei 'cara, não estou fazendo audição para nada, mas queria muito fazer Beetlejuice, porque é uma peça do meu coração'", compartilha Thais Piza , que estrela o musical ao lado de nomes como Eduardo Sterblitch e Joaquim Lopes.

"Acabou que eu fui fazer Uma Linda Mulher, me convidaram antes das audições para Beetlejuice, aí falei que iria ficar no coração daquela vez. Como o que tem que acontecer, acontece, a Helga não conseguiu vir para São Paulo e lembraram do meu desejo pela peça. Fui convidada e estou me divertindo horrores", acrescenta a atriz de Beetlejuice, que também estrelou o espetáculo Uma Linda Mulher, em 2023.

Há mais de 15 anos no ramo dos musicais, Thais Piza reflete sobre o aumento do setor e das produções no Brasil: "Acho que esse mercado só cresce, está explodindo. Hoje em dia, existem cursos especializados para musical, coisa que antigamente a gente não via muito. Agora, tem muito mais musical brasileiro e coisas inéditas, não só os enlatados da Broadway".

