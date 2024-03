Eduardo Sterblitch abre o jogo sobre futuro em musicais após Beetlejuice: 'Coisa de atleta'

Em entrevista à CARAS Brasil, Eduardo Sterblitch comenta desafios de subir aos palcos com seu primeiro musical

Eduardo Sterblitch encarna o protagonista de Beetlejuice - O Musical, em cartaz no Teatro Liberdade, em São Paulo, até 28 de abril. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator comenta desafios de subir aos palcos com seu primeiro musical e abre o jogo sobre futuro nas produções após Beetlejuice: "Coisa de atleta".

"Parece que tudo o que eu estudei na minha vida foi para conseguir fazer esse musical. Foi a parada mais difícil que já fiz na minha vida, sem sombra de dúvidas. É coisa de atleta", compartilha Eduardo Sterblitch , que já tinha estrelado temporada com o espetáculo no Rio de Janeiro, em 2023.

"O universo conspirou para dar certo. Pensei que não ia dar para fazer, e deu. Consegui ensaiar a peça gravando Os Outros e O Auto da Compadecida. Também deu a sorte de ter o João, que alterna o personagem comigo. Ele que ganhou o reality, eu sou só a Deborah Secco que entra no Big Brother [risos]", brinca o ator de Beetlejuice.

Além dos desafios, Eduardo Sterblitch reflete sobre seu sucesso com a peça entre o público: "As pessoas estão gostando bastante, mas não acho que é porque sei fazer musical, e sim porque estou muito entregue. Acho que não passo vergonha nem musicalmente, nem dramaturgicamente. Como sou um ator de teatro, me seguro na parte da dramaturgia".

Apesar do fenômeno com o espetáculo, o ator explica que não deve retornar em breve para o universo dos musicais depois de encerrar temporada com Beetlejuice. "Acho muito difícil eu voltar para um musical. Só posso aceitar se for um personagem que nasci para fazer, porque não tem como. Vou fazer o Timão depois do Pumba? Não me encaixo em muitas coisas, só consigo fazer uma ou outra. Vou ter que parar no auge".

Entre a paternidade e a carreira recheada de projetos, Eduardo Sterblitch entrega os planos para o restante do ano. "Meu filho está na natação. Já gravei Os Outros 2, vai estrear O Grande Sertão Veredas e o filme Dois é Demais em Orlando. Agora estou curtindo o fato de estar na televisão, no teatro e no cinema", declara o ator, que deu a entrevista enquanto seu celular brilhava com a foto do filho, Caetano, na piscina.

FOTOS: LEO AVERSA