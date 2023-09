Eduardo Sterblitch procura tratamento para lidar com ciúmes da esposa: “É triste”

Humorista Eduardo Sterblitch revela que buscou ajuda profissional para lidar com seu ciúme da esposa, a atriz Louise D’Tuani

Na noite da última terça-feira, 19, o comediante Eduardo Sterblitch e a atriz Louise D’Tuani participaram do programa 'Sobre Nós Dois', comandado por Sabrina Sato no canal GNT. Durante a conversa sobre o casamento, o humorista revelou abertamente que deu início a um tratamento para lidar com ciúme que sente da esposa.

Eduardo contou que buscou a ajuda profissional da terapeuta do antigo programa da Globo, ‘Amor e Sexo’, Regina Navarro Lins: "A minha terapia com a Regina foi por causa de ciúme. Quando tiver sentindo ciúme, você esconder isso é perigoso. Assumir que está sendo ciumento é mais fácil para cuidar", o humorista trouxe o assunto à tona.

Louise abriu o coração sobre o ciúme do marido: “Foi uma situação em que ele ficou com ciúme e propôs a terapia com a Regina, que fala do amor não romântico e entender outras possibilidades dentro da relação”, disse a artista, que oficializou a união com o humorista em uma cerimônia luxuosa em 2015.

O comediante, que recentemente protagonizou a série ‘Os outros’ no serviço de streaming Globoplay, explicou porque prefere não revelar muitos detalhes sobre seu ciúme: “A gente poderia entregar mais, mas é triste se assumir ciumento para o Brasil”, Eduardo brincou com o sentimento sobre a esposa, com quem tem um filho.

Apesar do ciúme, o humorista garantiu que a relação vai muito bem: "A gente está há 10 anos juntos e parece que tem pouco tempo. É uma relação fresh”, declarou. Louise completou a fala do artista: "Eu achava ele estranho quando o conheci, mas agora entendo a sua estranheza. A gente não tem DR há muito tempo, difícil ter”, a atriz finalizou.

Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani são papais de primeira viagem:

No final de março deste ano, a atriz Louise D'Tuani e o humorista Eduardo Sterblitch deram boas-vindas ao seu primeiro filho, um menino chamado Caetano. Desde então, a artista costuma encantar seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar raros cliques com o herdeiro. Segundo os seguidores da loira, ele é a cara do pai!