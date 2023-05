Filho de Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani surge fofíssimo em novas fotos

Esposa de Eduardo Sterblitch, Louise D'Tuani mostra fotos do filho durante o banho

A atriz Louise D'Tuani, que é a esposa do humorista Eduardo Sterblitch, agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, ao mostrar novas fotos do filho recém-nascido, XXXX. Ela abriu um álbum de fotos recentes do herdeiro e explodiu o fofurômetro.

Nas imagens, o menino apareceu fazendo caras e bocas durante o banho e também com o seu look do dia. Nos comentários, os fãs se derreteram em elogios para o bebê. “Que coisiquinha delícia”, disse um seguidor. “Que lindo! Já mostra que é engraçado”, comentou outro. “Que gracinha”, declarou mais um.

O nascimento de Caetano foi noticiado por pelos amigos de Eduardo e Louise, os atores Letícia Colin (33) e Michel Melamed (47), que visitaram o recém-nascido no hospital no final de março. No clique publicado no Instagram, o casal aparece acompanhados dos papais babões. "Cae Cae Caetano, aqui no nosso mundão. Sorte, saúde e coragem, amorzão", legendou Michel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Louise D' Tuani (@louisedtuani)

Edu Sterblitch se declara no aniversário da mulher, Louise D'Tuani

A atriz Louise D'Tuani completou mais um ano de vida e recebeu um alinda homenagem do maridão, Eduardo Sterblitch. Com um lindo clique em preto e branco, em que a loira aparece sorridente, o artista comemorou a chegada dos 34 anos da amada.

Em seu perfil no Instagram, o comediante declarou todo seu amor pela atriz, com quem está há mais de 10 anos e oficializou a união em 2015. "Esse é meu zão zão! Impressionante como amo mais a cada dia! Principalmente agora! Parabéns, mulher incrível! Mulher maravilhosa! Minha vida. Meu maior amor!", escreveu ele.