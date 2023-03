Nasce Caetano, primeiro filho de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch

A atriz Louise D'Tuani deu à luz Caetano, fruto do casamento com o humorista Eduardo Sterblitch

O primeiro filho do humorista Eduardo Sterblitch (36) e da atriz Louise D’Tuani (33) já chegou ao mundo! A novidade foi compartilhada pelos amigos do casal, a atriz Letícia Colin (33) e o apresentador Michel Melamed (47), que visitaram o recém-nascido, chamado Caetano, e publicaram uma foto com o pequeno, acompanhados dos papais babões ainda na maternidade, na manhã desta quinta-feira, 23.

"Cae Cae Caetano, aqui no nosso mundão. Sorte, saúde e coragem, amorzão", legendou Michel Melamed, marido de Letícia, se derretendo no clique em que o casal surge abraçadinho, rodeando o leito hospitalar. No registro, Louise e Eduardo aparecem radiantes com a chegada do primeiro herdeiro, que está aconchegado no colo da mamãe, ninando após a amamentação.

Várias celebridades e amigos do casal também aproveitaram a publicação para celebrar o nascimento de Caetano, e desejaram felicidades nos comentários: “Vivaaa!!”, escreveu Paloma Bernardi. “Aee”, Marcos Veras escreveu em meio a alguns emojis de coração. “Viva”, comemorou Maria Ribeiro, marcando o Instagram dos novos papais. "Ahhhhh", Giovanna Lancellotti se derreteu com corações.

Eduardo Sterblitch faz ensaio com Louise D'Tuani e mostra barrigão de gravidez da atriz

Desde que anunciaram a gravidez em outubro do ano passado, Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani compartilharam raros registros. Discretos em sua vida pessoal, o casal abriu uma exceção para mostrar alguns cliques de um ensaio especial para celebrar a gestação de Caetano, seu primeiro filho, em fevereiro deste ano.

Juntos há 10 anos, os dois surgiram em clima romântico, no maior chamego, sentados em um sofá. Nas imagens, a atriz aparece de top e calça jeans, deixando o barrigão à mostra, e o famoso paparica o herdeiro antes do nascimento. Eduardo não legendou a publicação, mas as fotos, tiradas pelo fotógrafo André Nicolau, já demonstram o amor pelo pequeno.