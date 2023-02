Eduardo Sterblitch faz ensaio com Louise D'Tuani e mostra barrigão de gravidez da atriz

À espera do primeiro filho, Eduardo Sterblitch encanta com fotos ao lado de Louise D'Tuani e fãs brincam ao recordar Freddie Mercury Prateado

O comediante Eduardo Sterblitch (36) encheu seu feed de amor e encantou os seguidores ao compartilhar fotos de ensaio fotográfico ao lado da esposa, Louise D'Tuani (33)!

Na quarta-feira, 15, o artista surgiu com a mulher, que está grávida do primeiro filho do casal, um menininho que vai se chamar Caetano, em lindos cliques feitos pelo fotógrafo André Nicolau.

Juntos há 10 anos, os dois surgiram em clima romântico, no maior chamego, sentados em um sofá. Nas imagens, a atriz aparece de top e calça jeans, deixando o barrigão à mostra, e o famoso paparica o herdeiro antes do nascimento.

Nos comentários, a família recebeu elogios de famosos e anônimos. "Lindos!!!", disse Taís Araujo. "Que família linda, meu Deus", exaltou uma fã. "A gestação deixou a Lou ainda mais linda", destacou outra. "Isso é amor! Muita Luzzzz", desejou uma terceira. "Se não nascer prateado, pede teste de paternidade kkkkk", brincou mais uma sobre o personagem Freddie Mercury Prateado, da época do Pânico na TV.

Confira os lindos cliques de Edu Sterblicth e Louise D'Tuani:

Edu Sterblitch e Louise D'Tuani ganham declaração da madrinha do filho, Letícia Colin

A atriz Letícia Colin (33) usou suas redes sociais para declarar todo seu amor pela amiga de longa data, a também atriz Louise D'Tuani, que está grávida!

Recentemente, Louise e Edu Sterblitch fizeram o chá de bebê para o pequeno Caetano. Colin, que será a madrinha do bebê, foi quem organizou a celebração, com ajuda da modelo Flavia Lucini, mulher do ator Leandro Lima e um amigo. Em seu feed no Instagram, a artista compartilhou uma série de registros da festa em que aparece no maior chamego com a mamãe de primeira viagem e mostrou alguns detalhes do momento entre amigos e familiares.

"Lou, meu amor! Aliás, Nosso amor! Porque aqui uma galeeeera é louca por você. Que amiga, que pessoa linda mais do que a beleza dessa cara perfeita! Cristalina, fortíssima, misteriosa, delicada e de uma potência que dá cambalhotas na vida e no tempo. Eu amo caminhar nessa Terra ao seu lado. A vida é melhor com você!", iniciou a intérprete de Vanessa na novela original do Globoplay, Todas As Flores.

Na sequência, Letícia comentou sobre o casamento de Louise com Edu. Os dois oficializaram a união em julho de 2015 e estão há quase 10 anos juntos. "E depois conheci meu grande amigo Edu! O casamento de vocês, o encontro de vocês deixou a gente mais feliz. Fez a gente melhor. Ainda bem que tem o Edu! O mundo que às vezes faz a gente se sentir agoniado e com medo, parece ter sentido. Vocês são nossos amores! Uma terra firme. Uma terra divertida e amorosa. Alimentamos a fé e a coragem dessa travessia que, agora com Caetano… Expande e explode amor! Ahhh meu pequenino!"

