Letícia Colin se declara para Louise D'Tuani e Edu Sterblitch: ''O encontro de vocês deixou a gente mais feliz''

Madrinha do filho de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch, atriz Letícia Colin faz linda declaração ao celebrar gravidez da amiga de longa data

A atriz Letícia Colin (33) usou suas redes sociais para declarar todo seu amor pela amiga de longa data, a também atriz Louise D'Tuani (33)!

Louise está à espera do primeiro filho com o humorista Eduardo Sterblitch (36). No final de semana, o casal fez o chá de bebê para o pequeno Caetano. Colin, que será a madrinha do bebê, foi quem organizou a celebração, com ajuda da modelo Flavia Lucini, mulher do ator Leandro Lima e um amigo.

Em seu feed no Instagram, a artista compartilhou uma série de registros da festa em que aparece no maior chamego com a mamãe de primeira viagem e mostrou alguns detalhes do momento entre amigos e familiares.

"Lou, meu amor! Aliás, Nosso amor! Porque aqui uma galeeeera é louca por você. Que amiga, que pessoa linda mais do que a beleza dessa cara perfeita! Cristalina, fortíssima, misteriosa, delicada e de uma potência que dá cambalhotas na vida e no tempo. Eu amo caminhar nessa Terra ao seu lado. A vida é melhor com você!", iniciou a intérprete de Vanessa na novela original do Globoplay, Todas As Flores.

Na sequência, Letícia comentou sobre o casamento de Louise com Edu. Os dois oficializaram a união em julho de 2015 e estão há quase 10 anos juntos. "E depois conheci meu grande amigo Edu! O casamento de vocês, o encontro de vocês deixou a gente mais feliz. Fez a gente melhor. Ainda bem que tem o Edu! O mundo que às vezes faz a gente se sentir agoniado e com medo, parece ter sentido. Vocês são nossos amores! Uma terra firme. Uma terra divertida e amorosa. Alimentamos a fé e a coragem dessa travessia que, agora com Caetano… Expande e explode amor! Ahhh meu pequenino!"

"Eu já te amo, Caetano. Obrigada por ter vindo construir junto um planeta mais legal. Você me fez mais humana, mais gentil, mais esperançosa. A vida é boa! Acredite. E a gente vai trabalhar juntos pra consertar um monte de coisas nesse mundo doido", declarou ela, agradecendo ainda à responsável pela festa intimista.

Nos comentários do post, Louise D'Tuani agradeceu à amiga e se derreteu: "Ahhh minha irmã! Eu nem acredito na sorte que eu tenho de ter amigos como vocês! Eu devo ter feito alguma coisa muito certa antes de descer aqui nessa vida. Foi emocionante como eu nunca pensei que um chá de bebê poderia ser. Foi divertido como ninguém que ficou até o final poderia imaginar. Você foi a Carol Sampaio que eu precisava. Já agradeci e agradeço um monte. Eu te amo de chorar. É muita coisa o que eu te acho f***. Só obrigada. Que sorte meu Deus. Que sorte!"

