À espera do primeiro filho, Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch fazem chá de bebê

Grávida, Louise D'Tuani se emociona em chá de bebê do primeiro herdeiro com Eduardo Sterblitch e revelam nome do filho

Vivendo a nova fase da vida, a atriz Louise D'Tuani (33) está radiante à espera de seu primeiro bebê com o comediante Eduardo Sterblitch (36)!

O casal fez um chá de bebê no domingo, 05. Nos stories de seu Instagram, a mamãe de primeira viagem compartilhou os registros feitos por amigos e familiares durante a celebração.

A famosa, que já está com um barrigão à espera de um menininho, que vai se chamar Caetano, se emocionou muito no momento com a presença de amigos, familiares e famosos, como as atrizes Leticia Colin (33), que será madrinha do neném, Paloma Bernardi (37) e Fabiula Nascimento (44).

A festa, organizada por Leticia, foi animada e com direito a bolo de andar e decoração em tons de azul e laranja com muitas flores, além de um momento em que os presentes puderam pintar a barriga de Louise.

Vale lembrar que o casal anunciou a gravidez no final de outubro de 2022. Em publicação conjunta na web, os dois exibiram o teste de gravidez positivo.

Confira os registros do chá de bebê de Louise D'Tuani e Edu Sterblitch:

Completamente nua, Louise D'Tuani mostra barrigão do primeiro bebê

A mamãe de primeira viagem Louise D'Tuani, mulher de Eduardo Sterblitch, encheu seu feed de amor ao compartilhar lindos registros de ensaio de gestante!

Recentemente, a artista arrancou elogios ao surgir deslumbrante nas fotos em preto e branco feitas pelo fotógrafo e amigo André Nicolau. Louise está grávida do primeiro bebê, que é um menininho e vai se chamar Caetano. Nos cliques, ela aparece completamente sem roupa, cobrindo os seios com as mãos. Em uma das imagens, ela aparece sorridente, e na outra, fazendo carão ao exibir o barrigão. Ao legendar a publicação, D'Tuani usou apenas um emoji de coração branco.

