Eduardo Sterblitch se declara no aniversário da mulher, Louise D'Tuani: ''Meu maior amor''

Mãe do pequeno Caetano, atriz Louise D'Tuani completa mais um ano de vida e ganha homenagem do marido, Eduardo Sterblitch

Na segunda-feira, 17, a atriz Louise D'Tuani completou mais um ano de vida e recebeu um alinda homenagem do maridão, Eduardo Sterblitch (37).

Com um lindo clique em preto e branco, em que a loira aparece sorridente, o artista comemorou a chegada dos 34 anos da amada, com quem tem um filho, o pequeno Caetano, que chegou ao mundo no dia 23 de março.

Em seu perfil no Instagram, o comediante declarou todo seu amor pela atriz, com quem está há mais de 10 anos e oficializou a união em 2015. "Esse é meu zão zão! Impressionante como amo mais a cada dia! Principalmente agora! Parabéns, mulher incrível! Mulher maravilhosa! Minha vida. Meu maior amor!", escreveu Sterblitch na legenda da publicação.

"Linda demais", elogiou Tata Werneck. "Parabéns", desejou Dani Calabresa. "Maravilhosa", exaltou Giulia Buscacio. "Viva elaaaa", disse Giselle Batista nos comentários.

Confira a declaração de Eduardo Sterblitch para a mulher, Louise D'Tuani:

Filho de Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani surge sorridente

Louise D’Tuani está babando em seu primogênito Caetano, fruto do relacionamento com o humorista Eduardo Sterblitch! A atriz compartilhou um registro fofo recentemente exibindo a fofura do herdeiro, que esbanja carisma ao surgir sorridente mesmo com poucos dias de vida.

No clique, publicado nos stories de Louise, Caetano aparece aconchegado, vestindo um macacão de manga longa branco com estampa de bichinhos cinzas. O pequeno sorri de orelha a orelha com os olhos fechados e dá um show de simpatia. Mesmo sem legendar, deu pra sentir todo o amor da mamãe coruja no registro fofo.