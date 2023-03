Filho de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch surge sorridente e explode fofurômetro

Herdeiro de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch, Caetano dá show de carisma ao surgir sorridente com apenas uma semana de vida

Louise D’Tuani (33) está babando em seu primogênito Caetano, fruto do relacionamento com o humorista Eduardo Sterblitch (36)! A atriz, que deu a luz ao pequeno na semana passada, compartilhou um registro fofo nesta sexta-feira, 31, exibindo a fofura do herdeiro, que esbanja carisma ao surgir sorridente mesmo com poucos dias de vida.

No clique, publicado nos stories de Louise, Caetano aparece aconchegado, vestindo um macacão de manga longa branco com estampa de bichinhos cinzas. O pequeno sorri de orelha a orelha com os olhos fechados e dá um show de simpatia. Mesmo sem legendar a publicação, deu para sentir todo o amor da mamãe coruja no registro fofo.

Filho de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch surge sorridente - Reprodução/Instagram

No storie seguinte, a atriz aproveitou para abrir alguns detalhes do quarto do primogênito do casal, que está junto há quase 10 anos. Com um vídeo que dá uma visão discreta do quarto, é possível notar que o aposento é quase tão fofo quanto o pequeno, com brinquedinhos de madeira que tocam melodias infantis.

Quartinho de Caetano, filho de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch - Reprodução/Instagram

Eduardo Sterblitch posta novo clique do filho e fãs apontam semelhança

Na última terça-feira, 28, o humorista Eduardo Sterblitch explodiu o fofurômetro ao compartilhar um novo clique de seu filho, Caetano, nas redes sociais. O neném, fruto de seu casamento com a atriz Louise D'Tuani (33), nasceu na quinta-feira, 23, e já está encantando por onde passa.

A publicação fez sucesso e os seguidores reagiram com a fofura do menino, apontando semelhança com o pai: "Cara do pai", disse uma fã. "Muito parecido com o Edu!! Que Deus abençoe com muita saúde", desejou outra. "Até às entradinha que o Edu tem", observou uma admiradora de Sterblitch. "Coisa mais gostosa da vida inteira", se derreteu mais uma.