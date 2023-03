Eduardo Sterblitch posta novo clique do filho e fãs apontam semelhança: "Sua cara"

Caetano, o primeiro filho de Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani, nasceu na última quinta-feira, 23

Nesta terça-feira, 28, Eduardo Sterblitch (36) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo clique de seu filho, Caetano.

O menino, fruto de seu casamento com a atriz Louise D'Tuani (33), nasceu na última quinta-feira, 23, e já está fazendo sucesso entre os seguidores do humorista.

No clique publicado no feed do Instagram, Caetano aparece deitado, apenas de fralda, com uma das mãozinhas encostadas no rosto. O registro encantou os internautas, que aproveitaram para apontar a semelhança do bebê com o papai.

"Cara do pai", disse uma seguidora. "Muito parecido com o Edu!! Que Deus abençoe com muita saúde", escreveu outra. "Até às entradinha que o Edu tem", observou uma fã. "Coisa mais gostosa da vida inteira", se derreteu mais uma.

Confira a foto do filho de Eduardo Sterblich:

Fotos na maternidade

Louise D'Tuani encheu seu feed de amor ao dividir com seus seguidores alguns registros do momento especial. No último domingo, 26, a atriz usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos em que aparece recebendo o carinho e apoio de Edu e mostrou detalhes da decoração do quartinho da maternidade.

No último clique, ela encantou a web ao exibir o rostinho de Caetano com os olhinhos abertos e uma das mãos no rosto. "23/03/23. Um post de gratidão. Meu amor e parceiro. Mana trufa. Mana Drufa. Pai. Mãe. Vivi. Lu. Renata. Eduardo. Equipe. Meus guias protetores e ancestrais. Meu filho", disse ela, agradecendo ainda à equipe médica e sua rede de apoio na legenda da publicação.

