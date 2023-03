Louise D'Tuani posta fotos na maternidade e mostra o rostinho do filho com Edu Sterblitch

Louise D'Tuani exibe o rostinho do filho e mostra detalhes do quarto de maternidade de Caetano, seu herdeiro com Eduardo Sterblitch

Após dar à luz, a mamãe de primeira viagem Louise D'Tuani (33) encheu seu feed de amor ao dividir com seus seguidores alguns registros do momento especial.

O primeiro filho da artista com o comediante Eduardo Sterblitch (36), o pequeno Caetano, nasceu na última quinta-feira, 23.

No domingo, 26, a loira usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos em que aparece recebendo o carinho e apoio do marido e mostrou detalhes da decoração do quartinho da maternidade como doces, lembrancinhas e enfeite de porta com o nome do bebê e espadas de São Jorge ou espadas de Ogum.

No último clique da sequência em seu Instagram, a atriz encantou a web ao exibir o rostinho do bebê com os olhinhos abertos e uma das mãos no rosto.

"23/03/23. Um post de gratidão. Meu amor e parceiro. Mana trufa. Mana Drufa. Pai. Mãe. Vivi. Lu. Renata. Eduardo. Equipe. Meus guias protetores e ancestrais. Meu filho", disse Louise, agradecendo ainda à equipe médica e sua rede de apoio na legenda da publicação.

Nos comentários, a família recebeu o carinho de famosos e fãs. "Que coisa mais linda ele é… esse nome, essas espadinhas de são jorge, esses olhinhos profundos… é dessa luta TERNA que o mundo precisa; a revolução do amor nasce assim. Parabéns, queridos!", disse Carolina Dieckmann. "Parabéns mamãe lindedeusaaaa", desejou Thaila Ayala, que já é mãe de Francisco, de um ano, e está grávida de Tereza. "Muito amor", falou Sabrina Sato. "Ahhh que amor", se derreteu Eliana. "Amo vocês", declarou Tata Werneck. "Viva Caetano e viva vocês! Juntas nesse puerpério, conta comigo, Lou, são só 20 dias de distância", comentou Fiorella Mattheis.

Confira os registros de Caetano, filho de Louise D'Tuani e Edu Sterblitch:

Letícia Colin baba pelo afilhado, filho de Louise D'Tuani e Edu Sterblitch

A atriz Letícia Colin (33) encheu seu feed de amor na quinta-feira, 23, ao dividir com os seguidores o primeiro registro com o filho do casal de amigos, Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch!

O bebê Caetano nasceu na manhã de quinta-feira, 23. A novidade foi compartilhada pelos amigos do casal, Letícia, e o marido, Michel Melamed (47), que visitaram a família ainda na maternidade, e publicaram uma foto com o pequeno, acompanhados dos papais babões.

Em seu perfil no Instagram, a intérprete de Vanessa na novela do Globoplay, Todas As Flores, que é madrinha do primeiro herdeiro do casal, compartilhou um momento fofo em que aparece com o afilhado em seu colo no quarto do hospital. A artista declarou seu amor pelo pequeno. "Um mundo inteiro nesse segundo. Obrigada Caetano", agradeceu Letícia.

