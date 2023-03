Letícia Colin baba pelo afilhado, herdeiro recém-nascido de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch

Atriz Letícia Colin se derrete por Caetano, primeiro filho de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch, que nasceu na quinta-feira, 23

A atriz Letícia Colin (33) encheu seu feed de amor na quinta-feira, 23, ao dividir com os seguidores o primeiro registro com o filho do casal de amigos, Louise D'Tuani (33) e Eduardo Sterblitch (36)!

O bebê Caetano nasceu na manhã de quinta-feira, 23. A novidade foi compartilhada pelos amigos do casal, Letícia, e o marido, Michel Melamed (47), que visitaram a família ainda na maternidade, e publicaram uma foto com o pequeno, acompanhados dos papais babões.

Em seu perfil no Instagram, a intérprete de Vanessa na novela do Globoplay, Todas As Flores, que é madrinha do primeiro herdeiro do casal, compartilhou um momento fofo em que aparece com o afilhado em seu colo no quarto do hospital. A artista declarou seu amor pelo pequeno.

"Um mundo inteiro nesse segundo. Obrigada Caetano", escreveu Letícia ao legendar a publicação, encantando os seguidores.

"Meu amor!!!", babou Louise nos comentários. "Dinda", disse Sterblitch. "Ahhhh, tia Paloma aqui conseguiu babar um pouquinho nele hoje! Tão lindo!", comentou Paloma Bernardi. "Vanessa, devolve esse bebê agoraAAA", brincou uma fã.

Confira Letícia Colin com o afilhado, bebê de Louise D'Tuani e Eduardo Sterblitch:

Eduardo Sterblitch mostra o rostinho do primeiro filho com Louise D'Tuani

Eduardo Sterblitch encantou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando o filho recém-nascido, Caetano. O menino, fruto de seu relacionamento com a atriz Louise D'Tuani, nasceu na manhã de quinta-feira, 23, e o humorista fez questão de apresentar o herdeiro nas redes sociais.

No vídeo publicado no feed do Instagram, ao som da música 'Olha O Menino', de Caetano Veloso, o filho de Sterblitch surge deitado no bercinho, ainda na maternidade, e os seguidores do famoso se derreteram.

"Fofinnnn, parabéns!!!", disse o ator Selton Mello. "Que alegria. Felicidades pra vocês", escreveu Dani Calabresa. "Saúde e felicidade pra vocês!", desejou um seguidor. "Que lindeza! Deus abençoe muito", falou outra.

