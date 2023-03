Eduardo Sterblitch apresenta seu primeiro filho com Louise D'Tuani

Nas redes sociais, o humorista Eduardo Sterblitch postou um vídeo mostrando o filho recém-nascido, Caetano

Eduardo Sterblitch (36) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo mostrando o filho recém-nascido, Caetano.

O menino, fruto de seu relacionamento com a atriz Louise D'Tuani (33), nasceu na manhã desta quinta-feira, 23, e o humorista fez questão de apresentar o herdeiro nas redes sociais.

No vídeo publicado no feed do Instagram, ao som da música 'Olha O Menino', de Caetano Veloso, o filho de Sterblitch surge deitado no bercinho, ainda na maternidade, e os seguidores do famoso se derreteram.

"Fofinnnn, parabéns!!!", disse o ator Selton Mello. "Que alegria. Felicidades pra vocês", escreveu Dani Calabresa. "Saúde e felicidade pra vocês!", desejou um seguidor. "Que lindeza! Deus abençoe muito", falou outra. "Ah... que lindo!!!Parabéns!! Bem-vindo, Caetano a esse mundo louco! Que Deus te abençoe!", comentou uma fã.

O nascimento de Caetano foi noticiado por pelos amigos de Eduardo e Louise, os atores Letícia Colin (33) e Michel Melamed (47), que visitaram o recém-nascido no hospital. No clique publicado no Instagram, o casal aparece acompanhados dos papais babões. "Cae Cae Caetano, aqui no nosso mundão. Sorte, saúde e coragem, amorzão", legendou Michel.

Confira o vídeo do filho de Eduardo Sterblich:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por brazilian actress (@sterblitch)

