Filha de vedete nos palcos, Flávia Monteiro entrega reação da herdeira ao ver peça: 'Aprovado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Flávia Monteiro, próxima convidada do Ser Artista Podcast, fala sobre viver filha de Virgínia Lane em espetáculo

Filha de Virgínia Lane nos palcos, Flávia Monteiro estrela o espetáculoA Vedete do Brasil, em cartaz no Teatro FAAP, em São Paulo, até 28 de abril. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz, que será a próxima convidada do Ser Artista Podcast, conta detalhes da peça, fala sobre viver Marta Santana e entrega reação da herdeira ao ver a peça: "Aprovado".

"A Marta veio ver o espetáculo e acompanhou a gente. Está super aprovado por ela, porque tem aquele olhar da Marta adolescente querendo virar uma vedete. Ela queria seguir o sonho de ser artista como a mãe, mas a Virgínia não deixava", compartilha Flávia Monteiro , que estrela a peça ao lado de Suely Franco.

"É uma história de mãe e filha. Você vê o contraponto de uma Virgínia muito empoderada e outra muito frágil em casa e dura com a filha, que é adotada", acrescenta a atriz . O espetáculo ainda conta com a presença de Bela Quadros no elenco, que entrou para a peça como a versão jovem de Virgínia Lane. "Toda a lembrança da Virgínia entra com a Bela no palco arrebentando e fazendo os números musicais", conta Flávia Monteiro.

Leia também: De luto, Eliana segue com agenda normal após falecimento do pai

Próxima convidada do Ser Artista Podcast, de Marcus Montenegro, na quarta-feira, às 20h, a artista recordou trajetória durante o programa. Entre os trabalhos da carreira recheada, Flávia Monteiro refletiu sobre sua participação em Chiquititas: "Essa novela me ensinou a trabalhar o amor 24 horas. O amor pelo outro, o amor pelo personagem, que fiquei tantos anos protegendo e divulgando a fala da Carol. Resgatou a infância de uma criançada que, hoje em dia, não tem mais referência".

Além da novela, a atriz também relembrou um momento marcante na sua carreira, quando atuou no filme A Menina do Lado, que tinha cenas íntimas da artista com o ator Reginaldo Farias. "Hoje em dia, esse filme já estaria proibido, porque era uma menina menor de idade e virgem fazendo sexo com um homem mais velho", declarou durante o podcast.