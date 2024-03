De luto, Eliana segue com agenda normal após falecimento do pai

Procurado pela CARAS Brasil, a assessoria do SBT revelou que Eliana irá tirar folga apenas na próxima semana

Eliana seguirá com sua agenda normal de trabalho após o falecimento de seu pai, José Bezerra. Ele faleceu na segunda-feira, 18, aos 92 anos de idade. Procurada pela CARAS Brasil para falar sobre o assunto, o SBT confirmou que a apresentadora não desmarcou seu compromisso com a emissora.

Em comunicado, o SBT afirmou que Eliana segue com a gravação de seu programa marcada para esta quarta-feira, 20, e a atração dominical seguirá sem nenhum tipo de alteração. Além disso, foi informado que a loira só deve tirar alguns dias de folga na próxima semana, como planejado previamente.

Reservada quanto a detalhes familiares, a apresentadora compartilhou em seu Instagram um texto falando sobre a partida de seu pai e falou sobre a saudade que já tem sentido dele. Em um trecho, ela também diz que agora ele estará pronto para descansar.

"Pai obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de vc até o ultimo instante. Pai pode deixar que daqui pra frente, como o senhor sempre dizia, “só alegria”. Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade", disse ela.

No último ano, o pai de Eliana chegou a ser hospitalizado por conta de um AVC, mas conseguiu se recuperar e restabelecer seu contato com a família. Na época, a apresentadora comemorou a melhora do patriaca com uma postagem fofa em seu Instagram.

"Quase te perdemos, por conta de um AVC. Hoje comemoramos a benção de sua recuperação. Foi um verdadeiro milagre. O senhor nasceu de novo e eu sou tão grata a Deus, e aos médicos que ainda essa semana farei o meu agradecimento publico por tanta competência e carinho. Que maravilhoso te ver em casa, podermos te beijar, abraçar e dizer o qto te amamos", afirmou ela.