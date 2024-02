Angélica faz confissão inédita a Eliana sobre pinta da perna; confira

A Caras Brasil teve acesso a um trecho da entrevista de Eliana com Angélica, que será exibida no programa da loira neste domingo, 4

Convidada especial do Programa da Eliana (51) neste domingo, 4, a apresentadora Angélica (50) confessou que já pensou em fazer uma cirurgia para retirar uma de suas marcas registradas, a famosa pinta na perna. Segundo a artista, no início de sua carreira ela chegou a esconder algumas vezes a parte do seu corpo.

"Eu quis tirar, sim. Nas fotos que eu fazia desde pequenos, eles maquiavam as pintas. Quando eu entrei na televisão, para mim, isso seria um problema, porque eu era modelo e eles me maquiavam", relembra.

Ainda durante o bate-papo cheio de intimidade entre as amigas, Angélica revelou que chegou a sair em busca de cirurgiões especializados no procedimento, para conseguir entrar em um padrão estético. No entanto, o carinho do público fez ela se aceitar.

"Quando eu entrei na televisão eu queria tirar. Na época, eu comecei a pesquisar vários cirurgiões plásticos e eu já estava fazendo televisão, mas a pinta começou a ficar famosa, as pessoas começaram a gostar e eu comecei a gostar também. Ainda bem que não tirei", celebra.

A mãe de Francisco, que recentemente virou destaque por conta de uma brincadeira de Anitta, ainda revelou que a pinta costuma render cuidados especiais, como ida ao médico anualmente: "Ela virou uma marca. Minha pinta tem um médico que vou todo ano. É uma pinta de estimação".

Recentemente, Angélica esteve em destaque com o lançamento de seu programa Angélica: 50 & Tantos, no Globoplay. A atração faz um verdadeiro apanhado sobre a carreira da apresentadora e aproveita para reunir algumas personalidades para um bate-papo sincero na casa da loira.

Uma das convidadas marcantes foi Maisa Silva (21), a qual Angélica disse ter se surpreendido ao conhecê-la pessoalmente. "Eu sempre quis conhecer a Maísa, porque eu sempre achei ela uma mulher, mas muita gente acha que ela é uma menininha eterna. Ela já é uma mulher muito forte, muito incrível e eu me surpreendi bastante, porque eu fiquei achando ela ainda mais gênia", contou ela em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente.