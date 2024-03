Joaquim Lopes sobre viver paternidade dentro e fora dos palcos: 'Minha base'

Em entrevista à CARAS Brasil, Joaquim Lopes entrega descobertas com seu primeiro musical

Joaquim Lopes encara seu primeiro musical em Beetlejuice, que está em cartaz no Teatro Liberdade, em São Paulo, até 28 de abril. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator entrega descobertas em cima dos palcos e fala sobre viver paternidade dentro e fora do teatro: "Minha base".

"Foi meu primeiro musical da vida. Fazer em São Paulo é diferente, porque é a minha terra. Consigo receber meus amigos de infância e pessoas que nem sempre estou com muito contato lá no Rio. Deu um gostinho a mais de estar aqui, estou muito feliz", compartilha Joaquim Lopes, que estreou com o espetáculo no Rio de Janeiro em outubro de 2023.

"É uma vida de atleta, são muitas horas e você tem que fazer uma preparação física de aeróbica, em termos de respiração, para você conseguir cantar e dar o texto. São três horas de espetáculo, nos finais de semana são duas sessões, então domingo de noite fico moído. São esses desafios que fazem a gente sentir aquele frio na barriga", acrescenta o ator de Beetlejuice sobre estrelar a produção.

Na trama, Joaquim Lopes vive o personagem Charles, pai da protagonista Lydia. Com filhas gêmeas na vida real, ele reflete sobre o impacto do papel no espetáculo: "O Charles traz esse aspecto mais dramático para uma peça que é muito engraçada. A trajetória é esse arco dramático de reencontro com a filha. A esposa dele falece e ele tem essa trajetória toda de ir até o inferno para, justamente, se reconectar com a Lydia. Esse foi meu maior desafio, construir um arco dramático que seja crível e que emocione as pessoas".

Leia também: Eduardo Sterblitch abre o jogo sobre futuro em musicais após Beetlejuice: 'Coisa de atleta'

O ator aproveita para comentar o casamento com Marcella Fogaça e não esconde a paixão pela família: "Nossa senhora, está tudo mais do que certo! É o amor da minha vida. Minhas duas filhas gêmeas estão com três aninhos e são a minha espinha dorsal, a minha base. São para onde eu olho quando acordo todo dia e vou atrás de tudo o que eu preciso".