SPOILER: Saiba quem é o vencedor do The Masked Singer Brasil 2024

A CARAS Brasil apurou, com EXCLUSIVIDADE, qual mascarado levará o prêmio da atual edição do The Masked Singer; confira

O The Masked Singer Brasil ainda tem uma caminhada até a final. A quarta edição do programa da Globo, em parceria com a Endemol, exigiu no último domingo, 18, seu quinto episódio. A CARAS Brasil, no entanto, apurou com exclusividade, quem é o campeão da temporada.

Com uma trajetória artística de mais de 20 anos e duas novelas da Globo no currículo, Silvero Pereira será consagrado como o vencedor da atração comandada por Ivete Sangalo. O ator, que recentemente deu vida a Zaquieu, em Pantanal, levará a melhor entre os concorrentes.

Pereira participa do programa, desde o primeiro episódio, com a fantasia de bode. A participação do ator na temporada já foi, inclusive, revelada por outros portais, bem como os outros dois finalistas que dividirão o palco com ele: Ludmilla, que está por baixo da fantasia de preguiça e Evelyn Castro, a dona do traje de sereia.

No início do mês, durante apresentação do bode com a canção Sangue Latino, José Loreto chegou a opinar que o dono do bode seria Silvero Pereira. "Se não for, eu tiro minha roupa", palpitou o jurado, que foi contrariado por Paulo Vieira. O humorista arriscou, na brincadeira, que seria Juliette Freire. Em outros momentos, Whindersson Nunes também foi sondado como o bode.

Silvero Pereira - Reprodução/Instagram

Esta não é a primeira vez que Silvero Pereira caiu em especulações no The Masked Singer. Em 2022, o ator chegou a gravar um vídeo brincando que era "um cara de muitas máscaras" após ser sondado por Taís Araujo como o camaleão da edição. A fantasia, entretanto, pertencia a Thiago Fragoso.

O The Masked Singer é exibido semanalmente aos domingos e já revelou, nesta edição, cinco famosos por trás das máscaras: Louro Mané, Popó, Supla, Carol Conká e Diogo Almeida, descoberto no programa do último domingo, 18.