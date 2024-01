Paulo Vieira promete abrir o coração em The Masked Singer: 'Sem limites'

Em conversa com a CARAS Brasil, Paulo Vieira entrega novidades para fase de jurado na quarta temporada de The Masked Singer

Paulo Vieira integra o novo elenco da quarta temporada de The Masked Singer, que estreia dia 21 de janeiro, ao lado de José Loreto e Kenya Sade. Em conversa com a CARAS Brasil, o novo jurado entrega novidades para a próxima fase do programa e promete abrir o coração na temporada: "Sem limites".

"O público pode esperar uma temporada ainda mais doida do que as outras. Eu tenho acompanhado e entendido o caminho dos roteiros e dos personagens, eu acho que a parte criativa do programa está ainda mais sem limites", revela Paulo Vieira .

"Da minha parte, podem esperar muita sinceridade. Eu realmente venho de coração aberto e o que achar que é, eu vou dizer, o que não entender ou o que eu não souber, também vou dizer", completa o novo jurado do The Masked Singer.

Além de Paulo Vieira, José Loreto também se junta a Taís Araujo e Sabrina Sato para completar o time de jurados do programa. Kenya Sade assume o papel de nova co-host, com a missão de interagir com os convidados e mostrar tudo o que acontece nos bastidores. As novidades, porém, não param por aí. De casa nova na quarta temporada, o cenário de The Masked Singer chega com uma arena 360º para apresentações no meio do público, assim como a exposição de fantasias vencedoras das temporadas anteriores na decoração.

Na nova disposição do palco, existem três opções de entrada e saída para cada núcleo do programa. O tradicional túnel se mantém como acesso dos jurados ao palco, enquanto um telão se abre para o ingresso da apresentadora Ivete Sangalo e dos mascarados. Por último, o cenário vai contar com uma estrutura vazada no formato de máscara para a saída dos mascarados.