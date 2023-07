Ator Silvero Pereira vai viver serial killer brasileiro em filme

Ator Silvero Pereira, o Zaquieu do remake de 'Pantanal', será serial killer brasileiro Maníaco do Parque, que aterrorizou São Paulo nos anos 90

Nesta terça-feira, 25, o Prime Video anunciou que a história de um dos serial killers brasileiros mais conhecidos vai virar filme e série. Com previsão de estreia para 2024, Maníaco do Parque será vivido pelo ator Silvero Pereira.

O anúncio foi feito pelo streaming da Amazon, juntamente com a revelação de uma série documental sobre o caso, intitulada Maníaco do Parque: A História Não Contada. Ambas as produções devem chegar à plataforma de streaming em 2024.

Francisco de Assis Pereira foi condenado a mais de 260 anos de prisão, estuprou e matou, ao menos, sete mulheres, escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo. Ele tentou assassinar outras nove em 1998, mas confessou 11 assassinatos.

"Amigos, agora já posso falar o porquê de estar em São Paulo. Meu novo desafio como ator vai ser contar essa história na @primevideobr com a @santaritafilmes. Tô nervoso, tô ansioso e tô me dedicando nesse que, muito provável, será um dos meus maiores desafios como ator. Axé, sanidade e serenidade nessa caminhada", disse Silvero sobre o novo projeto.

A atriz Giovanna Grigio também estará na produção, que conta com direção de Maurício Eça e produzido por Marcelo Braga. Os projetos têm roteiro de L.G. Bayão e pesquisa de Thaís Nunes, jornalista investigativa e documentarista. Filme e série são realizados pela produtora Santa Rita Filmes.

Confira:

Dira Paes ganha elogios do amigo Silvero Pereira

A atriz Dira Paes, que viveu a personagem Filó no remake da novela Pantanal, ganhou uma declaração especial de um colega de trabalho da trama que fez sucesso nas telas da TV Globo.

O ator Silvero Pereira fez questão de deixar uma mensagem carinhosa no aniversário de 54 anos da artista e não poupou nos elogios, destacando sua admiração e o profissionalismo de Dira.

"Dira Paes é das pessoas mais apaixonantes que se pode conhecer e trabalhar. Nossa primeira vez em cena sozinhos lembro de ficar muito nervoso por ser um grande fã, mas ela chegou, sentou, me abraçou e disse: vamos passar o texto? Ali me senti acolhido e seguro!", iniciou.

"Dira é assim. Cheia de amor pra dar e receber. Todos os momentos com ela são de encher a alma de alegria. Feliz aniversário minha Diva Paz. Muito amor, axé e alegria", desejou ainda.