Dira Paes ganha elogios de Silvero Pereira: ''Me senti acolhido e seguro''

Atriz Dira Paes completa mais um ano de vida e recebe declaração do colega de elenco de 'Pantanal', Silvero Pereira

A atriz Dira Paes, que viveu a personagem Filó no remake da novela Pantanal, completou mais um ano de vida na última sexta-feira, 30, e ganhou uma declaração especial de um colega de trabalho da trama que fez sucesso nas telas da TV Globo!

O ator Silvero Pereira, que interpretou Zaquieu, fez questão de deixar uma mensagem carinhosa no aniversário de 54 anos da artista e não poupou nos elogios, destacando sua admiração e o profissionalismo de Dira.

"Dira Paes é das pessoas mais apaixonantes que se pode conhecer e trabalhar. Nossa primeira vez em cena sozinhos lembro de ficar muito nervoso por ser um grande fã, mas ela chegou, sentou, me abraçou e disse: vamos passar o texto? Ali me senti acolhido e seguro!", iniciou Silvero.

"Dira é assim. Cheia de amor pra dar e receber. Todos os momentos com ela são de encher a alma de alegria. Feliz aniversário minha Diva Paz. Muito amor, axé e alegria", disse ainda na legenda.

"Sil, muitos amores num só post", disse Dira nos comentários. "Dois maravilhosos", "Minha saudade de todas as noites", "Gosto muito dos dois", "Lindos", "Parabéns pelo grande trabalho. Vocês arrasaram", exaltaram os fãs.

Confira a homenagem de Silvero Pereira para Dira Paes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S I L V E R O P E R E I R A (@silveropereira)

Dira Paes curte viagem romântica com o marido

A atriz Dira Paes aproveitou uma viagem especial com o marido, Pablo Baião, nesta semana e esbanjou romantismo nas redes sociais. A estrela abriu um álbum de fotos no Instagram para exibir fotos inéditas do casal durante o passeio por Lisboa, em Portugal.

Os dois apareceram abraçados e esbanjaram sintonia durante os passeios em um lindo dia ensolarado. "Por onde for, quero ser seu par!!! Dia de São Pedro, passeando por essas terras lusitanas, eu e @baiao.pablo juntos em Lisboa novamente, início de uma viagem que culminará no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary. É pé na estrada e um filme debaixo do braço", disse ela na legenda.