Dira Paes curte viagem romântica com o marido e exibe fotos inéditas do casal

Dira Paes posa abraçadinha com o seu marido, Pablo Baião, em passeio durante viagem do casal

A atriz Dira Paes aproveitou uma viagem especial com o marido, Pablo Baião, nesta semana e esbanjou romantismo nas redes sociais. A estrela abriu um álbum de fotos no Instagram para exibir fotos inéditas do casal durante o passeio por Lisboa, em Portugal.

Os dois apareceram abraçados e esbanjaram sintonia durante os passeios em um lindo dia ensolarado. "Por onde for, quero ser seu par!!! Dia de São Pedro, passeando por essas terras lusitanas, eu e @baiao.pablo juntos em Lisboa novamente, início de uma viagem que culminará no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary. É pé na estrada e um filme debaixo do braço", disse ela na legenda.

Vale lembrar que os dois estão casados há mais de 17 anos e são pais de dois meninos, Inácio, de 15 anos, e Martim, de 7 anos. Atualmente, Dira Paes está de férias das novelas após interpretar a Filó no remake de Pantanal, da Globo.

Dira Paes celebra o aniversário de relacionamento com Pablo Baião

A atriz Dira Paes esbanjou romantismo ao celebrar o seu casamento de 17 anos com Pablo Baião. Ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais para relembrar fotos do relacionamento deles e encantou seus fãs com os cliques inéditos. Na legenda, ela disse: “Há 17 anos de ti em mim. Fotografias do nosso primeiro réveillon, direto do túnel do tempo”.

Hoje em dia, Dira e Pablo são pais de dois meninos, Inácio e Martin. Recentemente, ela comemorou o aniversário do filho caçula e mostrou fotos da família toda reunida.