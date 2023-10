Alinne Moraes exibe seu novo visual para a novela Guerreiros do Sol

Alinne Moraes surge com o cabelo mais curto ao iniciar as gravações da novela Guerreiros do Sol

A atriz Alinne Moraes renovou o visual para brilhar na novela Guerreiros do Sol, que é a próxima trama do Globoplay. Nesta terça-feira, 17, a estrela surgiu com o cabelo mais curto ao compartilhar uma foto no camarim da produção.

Ela não deixou claro se cortou o cabelo ou se está usando uma peruca. Porém, ela apareceu com o cabelo em um corte acima dos ombros e com vários cachos.

Vale lembrar que Guerreiros do Sol é a próxima novela original do Globoplay. A trama terá 45 capítulos e a estreia está prevista para 2024 no streaming e em 2025 na TV aberta. A novela é escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes, e é inspirada na história de Lampião e Maria Bonita.

View this post on Instagram A post shared by Alinne Moraes (@alinnemoraes)

Alinne Moraes faz rara aparição com o marido

A atriz Alinne Moraes (40) fez uma rara aparição com o marido, Mauro Lima, com quem está casada há 11 anos. Em maio deste ano, ela e o amado saíram para curtir a noite em clima de romance.

Abraçados, eles posaram para os fotógrafos no show de Jon Batiste, no Rio de Janeiro. Discreta com sua vida pessoal, a artista chamou a atenção ao surgir com o amado.

Para aproveitar o evento bem confortável, Alinne Moraes apostou em uma combinação básica. De cropped branco, calça preto e tênis, a famosa surgiu toda estilosa com o diretor, com quem tem um casamento fechado.

Recentemente, em uma entrevista para Folha de São Paulo, a atriz falou sobre ter uma relação aberta com o pai de seu filho. "Não temos um casamento aberto e não queremos ter. Eu e o Mauro funcionamos muito bem juntos há tanto tempo, não temos o menor interesse em mudar isso. Sem chance“, declarou.

Foto: Webert Belicio /Agnews