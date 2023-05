Cheia de estilo, Alinne Moraes faz rara aparição com o marido

Discreta com sua vida pessoal, Alinne Moraes chama a atenção ao fazer aparição com o esposo

A atriz Alinne Moraes (40) fez uma rara aparição com o marido, Mauro Lima, com quem está casada há 11 anos. Nesta sexta-feira, 19, ela e o amado saíram para curtir a noite em clima de romance.

Abraçados, eles posaram para os fotógrafos no show de Jon Batiste, no Rio de Janeiro. Discreta com sua vida pessoal, a artista chamou a atenção ao surgir com o amado.

Para aproveitar o evento bem confortável, Alinne Moraes apostou em uma combinação básica. De cropped branco, calça preto e tênis, a famosa surgiu toda estilosa com o diretor, com quem tem um casamento fechado.

Recentemente, em uma entrevista para Folha de São Paulo, a atriz falou sobre ter uma relação aberta com o pai de seu filho. "Não temos um casamento aberto e não queremos ter. Eu e o Mauro funcionamos muito bem juntos há tanto tempo, não temos o menor interesse em mudar isso. Sem chance“, declarou.

Veja as fotos de Alinne Moraes com o marido:

Fotos: Webert Belicio /Agnews

Alinne Moraes presta linda homenagem no aniversário do filho: “Amor da vida”

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Alinne Moraes abriu uma exceção e compartilhou um clique raro do filho, o pequeno Pedro Lima, fruto do relacionamento com o cineasta Mauro Lima (55), com quem é casada há 11 anos. O primogênito do casal completa seus 9 anos nesta segunda-feira, 8, e a mamãe coruja fez uma linda declaração para celebrar a data.

Em sua conta oficial do Instagram, Alinne publicou o registro raríssimo em que Pedro aparece pegando uma brisa na beira do mar, exibindo seus longos cabelos castanhos. Na legenda, Aline se declarou para o herdeiro: “Amor da vida da mãe! Hoje com 9 anos”, ela se derreteu ao comemorar o aniversário do filho único.