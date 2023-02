Alinne Moraes sobre possibilidade de casamento aberto: "Funcionamos bem"

Alinne Moraes comentou sobre a possibilidade de manter um casamento aberto com o amado

Alinne Moraes (40) é casada há 11 anos com o diretor, Mauro Lima (55). Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a atriz comentou sobre a possibilidade de abrir o casamento.

“Não temos um casamento aberto e não queremos ter. Eu e o Mauro funcionamos muito bem juntos há tanto tempo, não temos o menor interesse em mudar isso. Sem chance“, garantiu a artista.

O assunto veio a tona após Igor Rickli (39) comentar sobre o seu relacionamento aberto com Aline Wirley (41), que está confinada no BBB 23.

Eles revelaram o acordo deles há alguns meses e isso deu o que falar na internet. Agora, ele defende a decisão do casal na vida íntima.

“Algumas pessoas interpretaram que relacionamento aberto é festa e gritaria, e não é assim. Nosso casamento é imbuído de muito respeito e amor verdadeiro”, disse ele.

Então, ele contou que optaram pelo relacionamento aberto para não enganar ninguém.

“Nos conhecemos profundamente, sabemos as necessidades um do outro e o que passamos. Prefiro ser honesto do que fazer coisas escondidas e trair, mas é uma escolha de cada um. Não curto traição, gosto da honestidade, da verdade. Procurei ser o mais honesto possível com a Aline e comigo nessas revelações. Essa troca é muito preciosa, sabe? Não quero enganar ninguém".

Relembre como Igor Rickli revelou o relacionamento aberto

Em novembro de 2022, Igor Rickli fez um post nas redes sociais para contar da bissexualidade do casal e também sobre a decisão de ambos em manter a relação aberta.

"Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós", escreveu o ator.

Por fim, refletiu. "Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida".