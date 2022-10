Com cliques raros, Alinne Moraes celebra aniversário do marido: "Amor da minha vida"

Mauro Lima completou mais um ano de vida e ganhou uma linda homenagem da esposa, a atriz Alinne Moraes

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 20h40

Alinne Moraes(39) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, Mauro Lima, que completou 55 anos nesta terça-feira, 18.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques raros com o esposa e se declarou para o amado, com quem está casado desde 2012.

"Viva o amor da minha vida!!! Feliz aniversário ioio!!! @mauro.lima.pavlov", escreveu a artista na legenda da publicação. Os dois, aliás, são pais de Pedro, que está com oito anos.

Os fãs de Alinne deixaram mensagens de felicitações para Mauro. "Parabéns, muitos anos de vida e felicidades", disse uma seguidora. "Parabéns!!! Muitos anos de vida com saúde, amor e paz!!!!", desejou outra. "Lindos! Feliz aniversário, Mauro", falou uma fã.

Confira as fotos de Alinne Moraes com o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Morais (@alinnemoraes)

Cliques com o filho

Alinne Moraes ativou o modo mamãe coruja ao compartilhar um clique lindíssimo do filho, Pedro e arrancou elogios dos seguidores. Na imagem, o menino aparece diante de um céu bem azul e com nuvens, e exibe a camiseta do time de futebol, Bahia.

