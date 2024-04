Simone dá resposta direta ao ser questionada sobre Simaria

Em carreira solo, a cantora Simone Mendes é questionada sobre o contato com a irmã, Simaria, após o fim da dupla

A cantora Simone Mendes aproveitou um momento de folga em sua rotina para responder perguntas dos fãs nas redes sociais. Em uma das questões, um fã quis saber se ela tem contato com a irmã, Simaria, depois que elas encerraram a dupla.

Então, a morena foi bem direta em sua resposta. Simone respondeu apenas com um “Sim”, confirmando que mantém uma boa relação com a irmã. Inclusive, vale lembrar que Simaria foi ao aniversário da sobrinha, Zaya, há pouco tempo.

Simone e Simaria encerraram a dupla em agosto de 2022.

Motivo do fim da dupla Simone e Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.