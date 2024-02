Simaria vai ao aniversário da filha da irmã, Simone, em SP

Simaria esbanja simpatia ao chegar no aniversário da sobrinha com seus dois filhos na noite desta sexta-feira, 16

A cantora Simaria marcou presença na festa de aniversário da sobrinhaZaya, que é filha de sua irmã, Simone Mendes. A comemoração aconteceu na noite desta sexta-feira, 16, em um buffet na cidade de São Paulo.

Simpática, a estrela foi fotografada ao chegar ao evento acompanhada de seus dois filhos, Giovanna e Pawel. Os três apareceram sorridentes e com looks despojados antes de entrarem para curtir a festa.

Vale lembrar que Simone e Simaria ficaram mais distantes depois do fim da dupla que formavam. Elas ficaram um tempo sem contato, mas já estão retomando o convívio familiar e os filhos delas nunca perderam o contato entre os primos.

Fotos: Araujo / AgNews

Motivo do fim da dupla Simone e Simaria

A cantora Simone Mendes surpreendeu ao relembrar o fim da dupla com a irmã, Simaria. As duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão. Agora, em nova entrevista, Simone entregou o motivo da separação delas.

"Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa", disse ela em conversa com Dona Ruth, que é a mãe de Marília Mendonça, no YouTube.

Então, Simone relembrou a decisão de Simaria de ficar um tempo longe dos palcos. "[Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando", declarou.