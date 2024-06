Combo de plásticas feito por ex-BBB Deniziane custou mais de R$ 150 mil; saiba os valores

Conforme apuração da CARAS Brasil, as cirurgias plásticas realizadas pela ex-BBB Deniziane custou mais caro do que o carro que ela ganhou dentro do reality

Os desafios para chegar no corpo perfeito às vezes custa muito caro e, pelo jeito, foi o caso de Deniziane, ex-participante do BBB 24. Conforme apuração da CARAS Brasil, a mineira teve um investimento alto para realizar a sua Lipo LAD e fazer o implante de silicone nos seios.

Na última semana, a famosa chamou atenção após mostrar o resultado do seu novo visual após passar por um combo de cirurgias plásticas. A gata foi atendida pela clínica JK Estética Avançada, popular por também cuidar de diversos famosos como Reynaldo Gianecchini, Luisa Mell, Virginia Fonseca, Sheila Melo, entre tantos outros nomes.

Segundo informações obtidas pela CARAS Brasil, a mais nova influenciadora gastou mais do que o valor do próprio carro que conquistou no BBB 24, um Chevrolet Tracker RS, após vencer a primeira prova do líder da temporada. Foram mais de R$ 150 mil para ficar com a barriga chapadíssima, do jeito que ela sempre sonhou. Além disso, também possui os custos do hospital o qual ela ficou internada, que ficou por volta de R$ 30 mil.

Em recente entrevista à CARAS, Deniziane comentou que decidiu fazer as cirurgias por não estar satisfeita com seu corpo, que desde a gravidez de seu filho, Lucca (2), não conseguiu voltar ao normal. "A maternidade é a coisa mais especial que vivi na minha vida, mas a gestação mudou um pouco o meu corpo e havia algumas coisas que me incomodavam. A oportunidade de fazer a LipoLad na JK foi a realização de um sonho mesmo. Estou encantada com tudo, desde o primeiro atendimento até o pós-operatório", finalizou ela, que ainda está em processo de recuperação.