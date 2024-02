Após rumor de traição, esposa de Marcelo Adnet faz post enigmático

Depois do colunista Leo Dias levantar o rumor de que Marcelo Adnet teria traído a esposa no carnaval, Patricia Cardoso faz post enigmático

O nome do humorista Marcelo Adnet está dando o que falar nas redes sociais neste sábado, 10. Isso porque o colunista Leo Dias levantou um rumor de que ele teria traído a esposa, Patricia Cardoso, com outra mulher no carnaval. Em meio aos comentários, a esposa dele fez um post enigmático.

Tudo começou quando o colunista Leo Dias compartilhou um vídeo de Adnet aos beijos com uma mulher do cabelo comprido e preto na saída de um camarote na Marquês de Sapucaí. Os dois surgiram no maior clima de pegação.

Sem ainda ter o rumor confirmado se era outra mulher mesmo ou a esposa dele - por causa da semelhança física entre elas -, a esposa de Adnet, Patricia Cardoso, fez um post enigmático nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ela mostrou uma selfie e escreveu: “Tô ótima galera. SQN (Só que não). Juntas somos mais”.

Por enquanto, o humorista não se pronunciou sobre os rumores.

Vale lembrar que ele é casado com Patricia Cardoso, com quem tem uma filha, Alice, de 3 anos, desde 2017. Há pouco tempo, Adnet contou que já traiu a esposa no passado.

Além disso, Marcelo Adnet já foi envolvido em outra traição. Há alguns anos, ele traiu a humorista Dani Calabresa em um bar. O flagra repercutiu na internet e eles se separaram em 2017.

Dani Calabresa relembrou a separação de Marcelo Adnet

A humorista Dani Calabresa (41) relembrou o fim do casamento com o humorista Marcelo Adnet (41) ao participar do podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39). O casamento deles chegou ao fim em 2017. Alguns anos antes, ele chegou a ser flagrado com outra mulher em um bar e ela perdoou. Agora, ela relembrou o período da separação.

"O divórcio é muito difícil... Foi um pesadelo de desabar o mundo. Foi sete dias antes do meu aniversário. Achei até humilhante... Você me inspirou. Eu sou essa pessoa que torço. Fiquei triste real quando aconteceu com você. Achava um casal lindo. Eu sentia 'Eles combinam, eles são almas gêmeas'. Só que eu achei lindo você perdoar. Achei maduro. Você me inspirou a fazer uma coisa que eu nem sei se eu faria. O que foi exposto a gente fica tentando entender, mas é uma parte. Vocês sabem o que vocês têm. Quando aconteceu comigo, uma amiga falava 'olha a Giovanna e o Bruno'. Eu ficava 'Será que vale outra chance?'. Pra gente não foi tão bem assim, mas serviu de aprendizado", disse ela.

E completou sobre o sentimento após a traição. "Terminar é lembrar quem a gente é, recalcular a rota, com a sensação de 'Será que perdeu o interesse em mim? Não sei se sou tão legal, não sei se transo tão bem'. A gente se culpa, e mulher já se culpa por tantas coisas... as pessoas falavam 'homem trai'. Então homem tem autorização da sociedade pra ser um m*rda, e a gente tem que ser legal, gostosa, apoiar e não pode fazer barraco. Eu também poderia trair, também tenho tesão momentâneo, mas tem maturidade, caráter e escolhas. Justificar 'É homem' uma facilitar um comportamento muito m*rda porque os homens podem tudo", refletiu.