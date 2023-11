Marcelo Adnet encanta ao postar fotos com a filha: "Amor da vida"

O apresentador e humorista Marcelo Adnet encantou os seguidores das redes sociais ao postar várias fotos ao lado da filha, Alice

O apresentador e humorista Marcelo Adnet explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos ao lado da filha, Alice, de dois anos. A menina é fruto de seu relacionamento com Patrícia Cardoso.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram na tarde desta sexta-feira, 24, a pequena aparece agarradinha com o papai, usando um macacão estampado. Já na última imagem, Alice surge com um vestido amarelo com estampa de flores, e dá um sorrisinho discreto ao posar sentada em um sofá com Adnet.

Ao dividir os registros, o papai coruja se derreteu. "Amor da vida", escreveu ele, acrescentando um emoji de coração. Os internautas encheram a postagem com mensagens fofas. "Que coisinha mais linda", disse um seguidor. "Ela é fofa demais", falou outra. "Maior amor do mundo todinho", afirmou uma fã. "Já está uma mocinha", observou mais uma admiradora. "Muito amor", comentou a apresentadora Sabrina Sato.

Adnet, vale dizer, deixará a Globo no final deste ano. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal 'O Globo'. O humorista e a emissora não renovaram contrato e encerram em comum acordo a parceria de 10 anos. Assim, o artista ficará livre para assinar com plataformas de streaming.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Adnet, ADNET (@marceloadnet0)

Marcelo Adnet bate bola ao lado de Vini Jr

O humorista e apresentador Marcelo Adnet mostrou que estava em boa companhia! O artista aproveitou a chegada do final de semana para bater uma bola ao lado do jogador do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Vini Jr. "Aquele futmesa com a lenda, futuro campeão do Mundo pela Seleção, nossa joia Vinicius Jr", escreveu o humorista. Confira as fotos!